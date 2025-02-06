Гармата Mk45 есмінця Arleigh Burke: 50-річна гармата проти новітніх дронів

Більшість ворожих цілей у Червоному морі вразили ракети, але есмінець також був змушений застосувати свою п'ятидюймову гармату проти одного з безпілотників. Таким чином хусити змусили ВМС США згадати про важливість корабельної артилерії.

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ВМС США модернізують свої п'ятидюймові гармати Mk 45. Знаряддя, які вперше надійшли на озброєння 1971 року і пройшли відтоді п'ять десятиліть модернізації, встановлені на крейсерах з керованими ракетами класу Ticonderoga і есмінцях з керованими ракетами класу Arleigh Burke.

есмінець класу Arleigh Burke USS Stockdale (DDG-106) застосував п'ятидюймову гармату, щоб збити БПЛА хуситів

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про використання гармати Mk 45 у різних сучасних бойових сценаріях.

Той, хто задався питанням, чому ВМС США продовжують оснащувати кораблі такими старими знаряддями, можливо, отримав відповідь буквально днями. Заступник командувача Центральним командуванням США (CENTCOM) повідомив учасникам конференції WEST 2025, організованої AFCEA і Військово-морським інститутом США, що есмінець класу Arleigh Burke USS Stockdale (DDG-106) застосував своє "п'ятидюймове знаряддя, щоб збити БПЛА хуситів" минулої осені.

Атаку хуситів відбито

За даними USNI News, "віцеадмірал Бред Купер перебував на борту Stockdale у листопаді", коли військовий корабель зазнав атаки хуситів. Купер пояснив, що до корабля прямував безпілотник, який "виявили із запізненням". Наказ про знищення був переданий екіпажу, і той за допомогою п'ятидюймової гармати збив БПЛА.

"Це був хвилюючий момент, — розповідає Купер. — Багато всього сталося. Але, як мені здається, це ще раз доводить, що екіпаж дуже зібраний і уважний".

Есмінці класу Arleigh Burke USS Stockdale і USS Spruance (DDG-111) разом із літоральним бойовим кораблем (LCS) USS Indianapolis (LCS-17) класу Freedom "проходили Баб-ель-Мандебську протоку, прямуючи з Червоного моря до Аденської затоки", коли кораблі зазнали комбінованої ракетної та безпілотної атаки.

"Ситуація загострилася, і, оскільки ми прямували на південь, варто було очікувати боїв, і всі члени екіпажу знали про це, — додав Купер. — Це була складна, витончена, скоординована атака хуситів".

Більшість ворожих цілей вразили американські ракети, але проти одного з безпілотників есмінець був змушений застосувати п'ятидюймову гармату.

Листопадовий інцидент став не останнім випадком, коли есмінець потрапив під обстріл. Раніше повідомлялося, що DDG-106, діючи разом з USS O'Kane (DDG-77) — ще одним есмінцем класу Arleigh Burke — в Аденській затоці на початку грудня, також збив кілька одиниць зброї хуситів, включно з безпілотниками, захищаючи водночас "три торгові судна, які належать США та ходять під їхнім прапором". Неясно, чи використовувалося п'ятидюймове знаряддя під час цієї атаки.

Події листопада минулого року ще раз нагадують про те, що п'ятидюймову повністю автоматичну гарматну установку можна використовувати в різних сценаріях, включно з боротьбою з надводними силами (ASuW), вогневою підтримкою надводних сил флоту (NSFS) і навіть боротьбою з повітряними силами (AAW). Навряд чи хтось із тих, хто входив до групи розробників гармати 1971 року, міг припустити, що її використовуватимуть для збивання невеликих безпілотних платформ, таких як дрони хуситів.

Phalanx — ще один герой ВМС

Було б не зовсім коректно говорити про те, що п'ятидюймова гармата Mk 45 була зброєю останньої надії, коли її використовували для збиття безпілотника хуситів.

Бо в корабля був і інший запасний варіант, як стало зрозуміло рік тому, 30 січня 2024 року, коли протикорабельна крилата ракета повстанців підійшла на відстань 1,6 км до есмінця ВМС США класу Arleigh Burke USS Gravely (DDG-107) і за кілька секунд могла вразити корабель.

Корабельна гармата Mk45 Фото: nara.getarchive.net

Есмінець використав систему ближнього бою Phalanx (CIWS), щоб знищити ракету, що летить!

Створена на базі 20-мм автогармати M61 Vulcan, система Phalanx може вести вогонь 20x102-мм снарядами з надзвичайно високою скорострільністю — 3000 або 4500 пострілів на хвилину. Попри те, що екіпаж не розраховував на неї, Phalanx впоралася зі своєю роботою, як і Mk 45 кілька місяців потому.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].