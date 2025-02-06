Авіаносець для КВІР: в Ірані показали перший корабель-носій дронів "Шахід Бакрі" (фото, відео)

Новий авіаносець оснащений 170-метровою злітно-посадковою смугою для запуску БПЛА. Корабель здатний виконувати завдання протягом року без дозаправки, стверджують іранські військові.

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В Ірані представили перший корабель-носій безпілотників і вертольотів під назвою "Шахід Бакрі". Про це повідомило державне агентство Irib News.

Авіаносець назвали на честь командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Бахама Багері, який загинув під час ірано-іракської війни в 1980-х роках. Корабель оснащений 170-метровою злітно-посадковою смугою для запуску БПЛА на великі відстані, вміщує кілька ескадрилій безпілотників і системи управління всіма повітряними цілями.

Судно переобладнали з контейнеровоза, на ньому є ангари для зберігання дронів, командний центр, системи зв'язку і спостереження. "Шахід Бакрі" буде на озброєнні військово-морських сил КВІР, ідеться в повідомленні.

"Додавання авіаносця до складу ВМФ КВІР — це важливий крок у підвищенні обороноздатності Ірану у віддалених водах і збереженні безпеки національних інтересів країни", — зазначив командувач флотом КВІР Аліреза Тангсірі.

За твердженням військового авіаносець спускає на воду легкі та швидкі бойові судна, перевозить бойові та допоміжні вертольоти. Корабель має запас ходу під час дев'ятибального шторму у відкритому морі океані на відстані до 22 тисяч морських миль. Завдяки цьому він здатний виконувати місії до року без дозаправлення.

Як озброєння на кораблі є системи ППО ближнього і дальнього радіуса дії, вісім пускових установок для протикорабельних крилатих ракет, стільки ж установок для легких багатоцільових зенітних ракет і артилерійські системи.

Фокус раніше повідомляв про модернізацію американськими ВПС своїх п'ятидюймових гармат Mk 45. Озброєння стоїть на крейсерах із ракетами класу Ticonderoga.

У Норвегії нещодавно заарештували судно Silcer Dania через підозру щодо причетності до обриву оптоволоконного інтернет-кабелю в Балтійському морі.