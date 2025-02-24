"На мене повісили цю корону": автор фрази-хіта про крейсер "Москва" розкрив нові деталі історії

Старший сержант ЗСУ, морпіх Роман Грибов каже, що в момент наступу військ РФ на острів Зміїний крилата фраза стала єдиною зброєю. Крейсер "Москва" послали, але внутрішньо військові готувалися попрощатися з життям.

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Автор легендарної фрази, куди має йти "російський військовий корабель", старший сержант ЗСУ і морпіх Роман Грибов згадав перші дні вторгнення російської армії в Україну. Саме цей вислів був у той момент єдиною зброєю, розповів в інтерв'ю виданню "Главком".

Подробиці того, що відбувається на острові Зміїний у перші дні великої війни, військовий обіцяє розкрити після завершення бойових дій.

"Це було зроблено трохи по-іншому, ніж видається із запису людям. Хоч на мене повісили цю корону, але сказано це було щиро від імені всіх наших хлопців. Ми не могли нічого вдіяти з тією навалою ор***в, це була в той момент єдина наша зброя", — пояснив військовий.

Фраза про "російський військовий корабель" стала крилатою за час війни

Після того, як крейсер "Москва" послали, потрібно було бути готовим прощатися з життям.

"Я рідним своїм цього не говорив, а подзвонив і попередив, що у нас голосно, нас уже бомблять, тому не телефонуйте. Я сам буду виходити на зв'язок, коли зможу. До обіду крейсер "Москва" не підходив до острова, стояв далеко. Росіяни могли подумати, що на острові є серйозне озброєння і били здалеку", — описує він те, що відбувається.

Сховатися від російських повітряних атак на острові Зміїний особливо ніде. У прикордонників на заставі є невеликий бункер, а морська піхота та інші військові були внизу острова.

"Ми навіть фізично не встигли б до цього бункера дістатися. Ми розсипалися по острову і намагалися ховатися в ущелинах, коли авіація била по нас. Бог так зробив, що ми вижили всі", — продовжив Грибов.

В обід крейсер уже підійшов до острова, ЗС РФ дали зелений коридор для евакуації цивільних. Військовим дозволили теж евакуюватися без зброї, але українські захисники відмовилися.

Коли почали підходити десантні кораблі, старший командир на острові запитував, чи будуть військові здаватися.

"Ми погодилися. Опір був би героїчним, але абсолютно позбавленим сенсу", — підсумував морпіх.

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