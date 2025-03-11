"Пощастило, що я був із турнікетом поруч": український військовий врятував хлопця у Венеції

Військовий ЗСУ у відпустці врятував підлітка, якого невідомий вдарив ножем у стегно.

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Український військовий, який разом із родиною поїхав у відпустку до Італії, врятував перехожого. Про інцидент написали італійські ЗМІ, сам військовий підтвердив інформацію у Х.

"20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би н***й", — написав українській військовий у X (колишній Twitter). Своє ім'я він не розкрив, але в ранніх постах писав, що перебував у Харківській області та воював під Ізюмом.

Підлітка поранив одноліток у Венеції Фото: Соцмережi

Не обійшлося і без невеличкого скандалу. Деякі італійські ЗМІ спочатку написали, що підлітка врятував росіянин, але потім виправились.

Повідомляється, що інцидент трапився у історичному центрі Венеції, де завжди повно туристів, біля мосту Ріальто.

Невідомий підліток вдарив хлопця ножем у стегно та плече після сварки. Той намагався зупинити нападника, але впав просто на вулиці.

Українець допоміг йому, наклавши турнікет та зупинивши рясну кровотечу. Перехожі викликали швидку та поліцію. Нападнику вдалось втекти.

У коментарях українець розповів, що сталося Фото: Соцмережi

Нагадаємо, автор легендарної фрази, куди має йти "російський військовий корабель", старший сержант ЗСУ і морпіх Роман Грибов згадав перші дні вторгнення російської армії в Україну. Подробиці того, що відбувалось на острові Зміїний у перші дні великої війни, військовий пообіцяв розкрити після завершення бойових дій.