"Верный друг Барбос": трехлетнего мальчика из Винницкой области спасла собака (фото, видео)

Ребенок вышел за двор и исчез. Остапа искали всю ночь, но выяснилось, что все это время он был не один.

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Жизнь и здоровье трехлетнего Остапа из Могилево-Подольской громады помог сохранить его пес. Историей спасения 12 марта поделились в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

Ребенка искали с вечера 11 марта, к поискам были привлечены почти 500 правоохранителей и гражданских. В операции участвовали все подразделения полиции, спасатели, пограничники, военные и охотники.

Кроме того, помочь согласились сотни местных, в том числе молодежь и школьники. Люди становились в цепь и обследовали каждый сантиметр территории, начав с места исчезновения Остапа.

Мальчик был у бабушки в поселке Черновцы, когда исчез. Женщина не заметила, как он вместе с собакой вышел за пределы двора.

Фото Барбоса Фото: Национальная полиция

Однако эта история имеет счастливый финал. На утро Остапа нашли. Первым его увидел местный житель Андрей Чубатюк. Крики мужчины о том, что ребенок нашелся, услышали все.

Фото Чубатюка Фото: Национальная полиция

"Рядом с мальчиком был и его верный друг — пес Барбос, который не оставлял его ни на минутку и грел все это время, потому что шел дождь, благодаря чему состояние ребенка относительно удовлетворительное — медики диагностировали переохлаждение и после обследования доставили в больницу", — рассказали в полиции.

Фото найденного Остапа Фото: Национальная полиция

Пресс-служба выразила благодарность всем, кто не спал ночью и вместе с полицией искал ребенка. Также правоохранители поблагодарили всех, кто распространял информацию о пропавшем мальчике и молился за него.

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