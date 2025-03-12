Реакция немецкой овчарки на телешоу убедила владельца, что его пес умеет читать (видео)

Хозяин уверен, что такая реакция на заголовок, свидетельствует, что собака понимает значение отдельных слов.

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Пользователь TikTok уверен, что его немецкая овчарка Инди научилась читать. Когда они вместе смотрели телевизор, на экране постоянно менялись изображения, переходя от одного превью к другому. Это, по словам мужчины, привлекало внимание домашнего любимца.

"Тогда я узнал, что моя собака умеет читать", — заметил автор в описании к ролику, невероятно удивленный интеллектуальными способностями питомца.

В превью сначала показали фотографию таинственной фигуры с выпученными глазами — особое освещение делало кожу незнакомца призрачно белой. Инди начала садиться от одного лишь взгляда на эту фигуру. Сбоку виднеется название сериала — "Убийства с лаем".

Инди придвинула голову чуть ближе к экрану, как будто для того, чтобы убедиться, что прочитанное было правильным. Не отрывая взгляда от экрана, животное медленно встало и наклонилось к своему хозяину. Тот уверен, что такая реакция на заголовок, свидетельствует, что Инди понимает значение отдельных слов.

Реакция сообщества

Клип в TikTok сразу стал вирусным. За неделю после публикации видео собрало более 3,8 миллиона просмотров, 896 тысяч лайков и 2,7 тысячи комментариев.

"Этот наклон разрывает меня на части", — написал один зритель;

Второй добавил: "Я уверен, что она прищурилась, чтобы убедиться, что прочитала правильно";

"Ходят слухи, что с тех пор она больше не лает", — посмеялся третий.

Эксперты утверждают, что собаки определенно являются умными животными: они могут научиться различным командам и трюкам, а также способны распознавать человеческие эмоции.

В научной статье, опубликованной в журнале Psychology Today в 2022 году, указано, что среднестатистическая собака имеет интеллект, как у ребенка в возрасте около двух лет. Самые умные породы собак достигают уровня интеллекта 3-летних малышей, то есть могут распознавать знаки и буквы алфавита (около 20 слов).

Напомним, с разницей в несколько лет женщина забрала из приюта двух собак. Недавно она ради развлечения решила сделать для них ДНК-тест, однако результат оказался совсем не таким, как она ожидала.