Пара ради смеха сделала ДНК-тест своим псам, а теперь не знает, что и думать (фото)

Супруги заметили, что их собаки совсем не чужие друг другу. Сначала Миртика сделала экспертизу для Магнолии, чистокровного американского питбультерьера, а затем и для Олив.

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Женщина, которую зовут Миртика, с разницей в несколько лет забрала из приюта двух собак. Недавно она ради смеха решила сделать для них ДНК-тест, однако результат оказался совсем не таким, как она ожидала. Об этом опыте автор истории рассказала на одном из тематических форумов в Reddit, собрав огромное количество лайков и комментариев.

"Я забрала Олив из приюта еще до того, как встретила своего мужа. Пять лет спустя в нашей семье появилась Магнолия, которая до того жила в другом приюте", — пишет женщина.

Супруги заметили, что их собаки совсем не чужие друг другу. Сначала Миртика сделала ДНК-тест для Магнолии, чистокровного американского питбультерьера, а затем и для Олив — метиса американского стаффордширского бультерьера и питбуля.

Результаты экспертизы показали, что два животных, которых пара усыновила с разницей в несколько лет, являются давно потерянными родственниками. Их генетический материал совпадал на 12 процентов.

"Я понятия не имела, это был полный шок! У них такие разные характеры. Никогда не догадалась бы, что они могут быть родственниками. Сейчас чувствую, что так и должно быть", — прокомментировала новость владелица домашних любимцев.

Кстати, по словам экспертов, чем больше общих участков ДНК, тем теснее животные связаны между собой.

Эта история собрала в Reddit более 16 тысяч лайков. Люди в комментариях не могут поверить, что такое вообще возможно.

"Не может быть! Это очень мило. Причины, стоящие за этим, конечно, печальные. Но то, что собачки биологически связаны — это что-то особенное", — отметил один из зрителей. Другой добавил: "Это так сказочно!".

Многие заметили, что причина этого — размножение собак в уличных условиях. Миртика согласилась: "Без сомнения. Это и общая, и медицинская катастрофа".

Напомним, жительница Кларксвиля (Теннесси, США) Мелисса Ломан была ошеломлена, когда после усыновления двух собак из приюта обнаружила, что они имеют значительно больше общего, чем просто похожий внешний вид.

А вот Мария Эйвери поделилась удивительной трансформацией своего щенка "чихуахуа" по имени Лео, которого она купила у неизвестного продавца за 340 долларов. Видео с этой историей стало чрезвычайно популярным в сети TikTok.