Пара заради сміху зробила ДНК-тест своїм псам, а тепер не знає, що й думати (фото)

Подружжя помітило, що їхні собаки зовсім не чужі одне одному. Спочатку Міртика зробила експертизу для Магнолії, чистокровного американського пітбультер'єра, а потім і для Олів.

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Жінка, яку звуть Міртика, з різницею у кілька років забрала з притулку двох собак. Нещодавно вона заради розваги вирішили зробити для них ДНК-тест, однак результат виявися зовсім не таким, як вона очікувала. Про цей досвід авторка історії розказала на одному з тематичних форумів у Reddit, зібравши величезну кількість вподобайок та коментарів.

"Я забрала Олів з притулку ще до того, як зустріла свого чоловіка. П'ять років по тому в нашій родині з’явилась Магнолія, яка до того жила в іншому притулку", — пише жінка.

Подружжя помітило, що їхні собаки зовсім не чужі одне одному. Спочатку Міртика зробила ДНК-тест для Магнолії, чистокровного американського пітбультер'єра, а потім і для Олів — метиса американського стаффордширського бультер'єра та пітбуля.

Результати експертизи показали, що дві тварини, яких пара всиновила з різницею у кілька років, є давно втраченими родичами. Їхній генетичний матеріал збігався на 12 відсотків.

"Я й гадки не мала, це був цілковитий шок! У них такі різні характери. Ніколи не здогадалася б, що вони можуть бути родичами. Зараз відчуваю, що так і повинно бути", — прокоментувала новину власниця домашніх улюбленців.

До речі, за словами експертів, чим більше спільних ділянок ДНК, тим тісніше песики пов'язані між собою.

Ця історія зібрала у Reddit понад 16 тисяч вподобайок. Люди в коментарях не можуть повірити, що таке взагалі можливо.

"Не може бути! Це дуже мило. Причини, що стоять за цим, звісно, сумні. Але те, що песики біологічно пов'язані — це щось особливе", — зазначив один з глядачів. Інший додав: "Це так казково!".

Багато хто зауважив, що причина цього — розмноження собак у вуличних умовах. Міртика погодилася: "Без сумніву. Це і загальна, і медична катастрофа".

Нагадаємо, мешканка Кларксвіля (Теннессі, США) Мелісса Ломан була приголомшена, коли після усиновлення двох собак з притулку виявила, що вони мають значно більше спільного, ніж просто схожий зовнішній вигляд.

А от Марія Ейвері поділилася дивовижною трансформацією свого щеняти "чихуахуа" на ім'я Лео, якого вона купила у невідомого продавця за 340 доларів. Відео з цією історією стало надзвичайно популярним у мережі TikTok.