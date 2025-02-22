Жінка зробила ДНК-тест своєму собаці: вона не була готова побачити результат (фото)

Зіра — представниця змішаної породи, але довгий час її походження залишалося загадкою, що часто ставало приводом для насмішок. Нещодавно господиня поставила в цій історії крапку.

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Мікаела Хайл з Аризони (США) вирішила дізнатися породу своєї собаки Зіри, яку забрала з притулку на першому курсі коледжу. Жінка зробила домашній улюблениці ДНК-тест й довго не могла прийти в себе, коли дізналась результати перевірки. Відповідним роликом вона поділилась на своїй сторінці у TikTok.

"Зіра любить обійми та іграшки, які пищать. Вона буде лащитися весь день, якщо їй дозволять. Для своїх 11 років напрочуд активна й любить грати зі своїми братами — Бакі та Кассоном", — розповідає Хайл.

Думали, що це койот

Зіра — представниця змішаної породи, але довгий час її походження залишалося загадкою, що часто ставало приводом для насмішок.

"Мій тато жартував, що вона наполовину койот. Коли я познайомилася зі своїм чоловіком, то перше, що він сказав, побачивши собаку, було: "О, вона схожа на койота". Саме тому вирішила зробити ДНК-тест, щоб дізнатись правду. У притулку мені сказали, що це метис ротвейлера та німецької вівчарки, але вона ніколи не була схожа на жодну з цих порід", — додає Мікаела.

Жінка каже, що торік чоловік зробив їй сюрприз, подарувавши ДНК-тест у комплекті з іншими різдвяними подарунками. Отже, як виявилося, Зіра має у генетичному матеріалі сліди:

ротвейлера (19%);

австралійської вівчарки (16%);

пітбультер'єра (14%);

сибірської лайки (7%);

американського стаффордширського тер'єра (5%).

Крім того, у ДНК знайшли гени бордер-коллі, німецької вівчарки, аляскинського маламута, чау-чау, золотистого ретривера, чихуахуа, далматинця, кокер-спанієля, англійського шпринц-спанієля і айрдейл-тер'єра.

"Зіра представляє близько 20 різних порід, хоча більшість з них у невеликій долі. На 19% — це ротвейлер, що мене насправді дуже здивувало", — зізнається Хайл в інтерв'ю Newsweek.

Нагадаємо, Менді з міста Алмере (Нідерланди) вирішила простежити, що її австралійські лабрадори роблять, коли вона йде з дому. Жінка не могла повірити своїм очам, коли застала домашніх вихованців, 1-річного Тедді та 3-річного Інді, на кухонному столі.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.