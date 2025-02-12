Жінка стежила за собаками, йдучи з дому: вона досі не може повірити у те, що побачила

За словами Менді, собаки навіть не злякалася через те, що їх застали. Один з них вскочив, не впізнавши свою власницю, почав бігати по кухонній поверхні й гавкати.

Related video

Менді з міста Алмере (Нідерланди) вирішила простежити, що її австралійські лабрадори роблять, коли вона йде з дому. Жінка не могла повірити своїм очам, коли застала домашніх вихованців, 1-річного Тедді та 3-річного Інді, на кухонному столі. Про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"Я й раніше потайки заставала Тедді на столі, але не очікувала, що він сидітиме там, чекаючи на моє повернення. Коли побачила це, то не могла втриматися від сміху", — розповіла Менді.

На відео собаки навіть не злякалася через те, що їх застали, а Тедді вскочив, почав бігати по кухонній поверхні й гавкати, спершу не впізнавши через вікно свою хазяйку.

Реакція глядачів

Користувачі мережі засипали авторку коментарями.

"Думаю, вони закінчували мити посуд", — пожартувала користувачка TikTok, яку звуть Таммі;

Інша глядачка поділилася історією з власного життя: "Через 8 років ми нарешті зловили нашу собачку на столі з мордочкою в мисці із залишками макаронів з сиром";

"Наша мінівівчарка обожнює сидіти на тумбочці", — додав наступний юзер.

Згодом Менді пояснила, для чого вирішила поділитися цим роликом у мережі. "Мені здається, що це дуже смішно. Особливо те, як наляканий Тедді ковзає по столу", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Ненсі Мут з Флориди (США) взяла з притулку цуценя Рокко. За словами волонтерів, воно було найменшим у виводку і зазнавало знущань від своїх братів та сестер. Нова хазяйка думала, що це чорний лабрадор, але він виявився представником зовсім іншої породи.

Тим часом у зоопарку Тайчжоу (Китай) звичайних собак породи чау-чау пофарбували як тигренят, щоб заманити туристів. Неоднозначний хід викликав у деяких відвідувачів обурення, як це вже було раніше, коли домашніх улюбленців видавали за панд.