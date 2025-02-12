Женщина следила за собаками, уходя из дома: она до сих пор не может поверить в то, что увидела

По словам Мэнди, собаки даже не испугалась из-за того, что их застали. Один из них вскочил, не узнав свою владелицу, начал бегать по кухонной поверхности и лаять.

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Мэнди из города Алмере (Нидерланды) решила проследить, что ее австралийские лабрадоры делают, когда она уходит из дома. Женщина не могла поверить своим глазам, когда застала домашних питомцев, 1-летнего Тедди и 3-летнего Инди, на кухонном столе. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

"Я и раньше тайком заставала Тедди на столе, но не ожидала, что он будет сидеть там, ожидая моего возвращения. Когда увидела это, то не могла удержаться от смеха", — рассказала Мэнди.

На видео собаки даже не испугалась из-за того, что их застали, а Тедди вскочил, начал бегать по кухонной поверхности и лаять, сперва не узнав через окно свою хозяйку.

Реакция зрителей

Пользователи сети засыпали автора комментариями.

"Думаю, они заканчивали мыть посуду", — пошутила пользовательница TikTok, которую зовут Тамми;

Другая зрительница поделилась историей из собственной жизни: "Спустя 8 лет мы наконец поймали нашу собачку на столе с мордочкой в миске с остатками макарон с сыром";

"Наша мини овчарка обожает сидеть на тумбочке", — добавил следующий юзер.

Позже Мэнди объяснила, для чего решила поделиться этим роликом в сети. "Мне кажется, что это очень смешно. Особенно то, как напуганный Тедди скользит по столу", — сказала она.

Напомним, ранее Фокус писал, что Нэнси Мут из Флориды (США) взяла из приюта щенка Рокко. По словам волонтеров, он был самым маленьким в выводке и подвергался издевательствам от своих братьев и сестер. Новая хозяйка думала, что это черный лабрадор, но он оказался представителем совсем другой породы.

Тем временем в зоопарке Тайчжоу (Китай) обычных собак породы чау-чау покрасили как тигрят, чтобы заманить туристов. Неоднозначный ход вызвал у некоторых посетителей возмущение, как это уже было раньше, когда домашних любимцев выдавали за панд.