Женщина сделала ДНК-тест своей собаке: она не была готова увидеть результат (фото)

Зира — представительница смешанной породы, но долгое время ее происхождение оставалось загадкой, что часто становилось поводом для насмешек. Недавно хозяйка поставила в этой истории точку.

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Микаэла Хайл из Аризоны (США) решила узнать породу своей собаки Зиры, которую забрала из приюта на первом курсе колледжа. Женщина сделала домашней любимице ДНК-тест и долго не могла прийти в себя, когда узнала результаты проверки. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

"Зира любит объятия и игрушки. Она будет прижиматься весь день, если ей позволят. Для своих 11 лет она удивительно активна и любит играть со своими братьями — Баки и Кассоном", — рассказывает Хайл.

Мы думали, что это койот

Зира — представительница смешанной породы, но долгое время ее происхождение оставалось загадкой, что часто становилось поводом для насмешек.

"Мой папа шутил, что она наполовину койот. Когда я познакомилась со своим мужем, то первое, что он сказал, увидев собаку, было: "О, она похожа на койота". Именно поэтому я решила сделать ДНК-тест, чтобы узнать правду. В приюте мне сказали, что это метис ротвейлера и немецкой овчарки, но она никогда не была похожа ни на одну из этих пород", — добавляет Микаэла.

Женщина говорит, что в прошлом году муж сделал ей сюрприз, вручив ДНК-тест в комплекте с другими рождественскими подарками. Итак, как оказалось, Зира имеет в генетическом материале следы:

ротвейлера (19%);

австралийской овчарки (16%);

питбультерьера (14%);

сибирской лайки (7%);

американского стаффордширского терьера (5%).

Кроме того, в ДНК нашли гены бордер-колли, немецкой овчарки, аляскинского маламута, чау-чау, золотистого ретривера, чихуахуа, далматинца, кокер-спаниеля, английского шпринц-спаниеля и айрдейл-терьера.

"Зира представляет около 20 различных пород, хотя большинство из них в небольшой доле. На 19% — это ротвейлер, что меня на самом деле очень удивило", — признается Хайл в интервью Newsweek.

Напомним, Мэнди из города Алмере (Нидерланды) решила проследить, что ее австралийские лабрадоры делают, когда она уходит из дома. Женщина не могла поверить своим глазам, когда застала домашних питомцев, 1-летнего Тедди и 3-летнего Инди, на кухонном столе.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.