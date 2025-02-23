Жінка купила "породистого" собаку чихуахуа за $340: що потім виросло (фото)

Марія Ейвері викупала собаку, нагодувала і дозволила спати в маленькому кошику біля ліжка, щоб він нарешті перестав тремтіти.

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Марія Ейвері з Південної Флориди (США) показала, наскільки кардинально змінилося її цуценя "чихуахуа" Лео, придбане у незнайомця за $340. Ця історія стала вірусною у TikTok, зібравши 269 тисяч вподобайок і 2,9 мільйона переглядів.

Жінка згадує, як одного вечора гуляла з друзями й помітила песика і незнайомця, який грав на скрипці. Вона припускає, що той чоловік не мав власного житла і, можливо, перебував у скрутному становищі.

Це зовсім не чихуахуа

"Щойно я побачила Лео, то одразу зрозуміла, що заберу його з собою. Знала, що не можу залишити цуценятко на вулиці в такому стані. Хазяїн годував його скоринкою від піци й маленькими ковтками Mountain Dew з кришечки", — розповіла Ейвері в інтерв'ю Newsweek.

Спочатку незнайомець вимагав $500, але Марія благала погодитися на меншу суму, підкреслюючи, що гарантує собаці безпечний і комфортний дім. Після години торгу попередній власник тварини погодився зробити знижку.

Марія Ейвері купила собаку в незнайомця Фото: TikTok

"Коли зустрічаємось з ним на вулиці, він дивиться на мене божевільним поглядом і запитує: "Як собака?". Відповідаю: "Добре, він щасливий, як ніколи", — ділиться Ейвері.

Американка розуміла, що це, швидше за все, не чихуахуа, однак її не хвилювала порода. Вона викупала собаку, нагодувала і дозволила спати в маленькому кошику біля ліжка, щоб він нарешті перестав тремтіти.

Думки спільноти

Користувачі TikTok глибоко перейнялися цією історією. Багато хто подякував авторці відео за турботу про тварину, інші розкритикували за рішення купити фактично безпритульного собаку за таку велику суму грошей.

"Я вбита, тому що ніхто не платить стільки грошей за собаку з вулиці";

"Чому я плачу від коментарів, де песика називають щуром і потворою, він ні в чому не винен";

"Ви, напевно, врятували йому життя";

"Ні, це не собака, а щур";

"Ті, хто називає його потворним і просить завести іншого собаку, є дурнями. Це очевидно. Жінка допомогла йому вижити. Тепер він щасливий песик".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Ненсі Мут з Флориди (США) взяла з притулку цуценя Рокко. За словами волонтерів, воно було найменшим у виводку і зазнавало знущань від своїх братів та сестер. Нова хазяйка думала, що це чорний лабрадор, але він виявився представником зовсім іншої породи.

Тим часом у зоопарку Тайчжоу (Китай) звичайних собак породи чау-чау пофарбували як тигренят, щоб заманити туристів. Неоднозначний хід викликав у деяких відвідувачів обурення, як це вже було раніше, коли домашніх улюбленців видавали за панд.