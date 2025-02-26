Жінка підібрала собаку, "дуже схожого" на її пса: ДНК-тест розкрив цікаву правду

Наразі не зрозуміло, за яких обставин обидві тварини опинилися на вулиці. Мелісса Ломан називає цю історію просто неймовірною.

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Мелісса Ломан з Кларксвіля (Теннессі, США) забрала з притулку для тварин двох собак й була шокована, коли дізналась, що домашні улюбленці мають більше спільного, ніж зовнішність. Жінка зробила песикам ДНК-тест й поділилась результатами на своїй сторінці у TikTok, зібравши безліч переглядів, вподобайок та коментарів від своїх підписників.

"Торік у квітні помер мій собака, якому було 16 років. Не думала, що колись наважусь завести ще одного домашнього улюбленця, але все змінилося у вересні 2024 року під час поїздки до притулку для тварин. Я поїхала туди з наміром взяти кота, але побачила маленьке налякане щеня — свого Ремі", — розповіла Ломан в інтерв'ю журналу Newsweek.

Жінка швидко підготувала всі документи, щоб забрати пухнастика собі на виховання. Перший місяць їхнього спільного життя був досить важким, оскільки собака боровся з кашлем і стригучим лишаєм, але з часом ці проблеми вдалось вирішити.

Одного разу Мелісса гортала Facebook і випадково натрапила на іншого собаку з того ж притулку, який привернув її увагу майже ідентичною зовнішністю, як у Ремі.

Жінка навіть почала жартувати, що це, можливо, брат-близнюк її домашнього улюбленця, але спершу не надавала цьому особливого значення. На початку цього року Ломан захопилась ідеєю завести для Ремі компаньйона, тож вирішила поїхати до притулку і забрати його майже "точну копію".

Песики виявились братами Фото: TikTok

Згодом, зробивши ДНК-тест, хазяйка не була готова побачити результат. Як виявилось, обидва песики — брати. Наразі не зрозуміло, за яких обставин їх розлучили. Мелісса називає цю історію просто неймовірною.

Нагадаємо, Марія Ейвері з Південної Флориди (США) показала, наскільки кардинально змінилося її цуценя "чихуахуа" Лео, придбане у незнайомця за $340. Ця історія стала вірусною у TikTok, зібравши 269 тисяч вподобайок і 2,9 мільйона переглядів.

А от собака породи хаскі, який допомагає людям носити багаж в одному з китайських готелів, миттєво став інтернет-знаменитістю. Незвичайна послуга привернула увагу багатьох туристів й принесла господарю домашнього улюбленця дохід в розмірі 27 тисяч доларів (близько 1,1 млн грн) всього за три дні.