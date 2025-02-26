Женщина подобрала собаку, "очень похожую" на ее пса: ДНК-тест раскрыл интересную правду

Пока не понятно, при каких обстоятельствах оба животных оказались на улице. Мелисса Ломан называет эту историю просто невероятной.

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Мелисса Ломан из Кларксвиля (Теннесси, США) забрала из приюта для животных двух собак и была шокирована, когда узнала, что домашние любимцы имеют больше общего, чем внешность. Женщина сделала собакам ДНК-тест и поделилась результатами на своей странице в TikTok, собрав множество просмотров, лайков и комментариев от своих подписчиков.

"В прошлом году в апреле умерла моя собака, которой было 16 лет. Не думала, что когда-то решусь завести еще одного домашнего любимца, но все изменилось в сентябре 2024 года во время поездки в приют для животных. Я поехала туда с намерением взять кота, но увидела маленького напуганного щенка — своего Реми", — рассказала Ломан в интервью журналу Newsweek.

Женщина быстро подготовила все документы, чтобы забрать пушистика себе на воспитание. Первый месяц их совместной жизни был достаточно тяжелым, поскольку собака боролась с кашлем и стригущим лишаем, но со временем эти проблемы удалось решить.

Однажды Мелисса листала Facebook и случайно наткнулась на другую собаку из того же приюта, которая привлекла ее внимание почти идентичной внешностью, как у Реми.

Женщина даже начала шутить, что это, возможно, брат-близнец ее домашнего любимца, но сначала не придавала этому особого значения. В начале этого года Ломан увлеклась идеей завести для Реми компаньона, поэтому решила поехать в приют и забрать его почти "точную копию".

Собаки оказались братьями Фото: TikTok

Позже, сделав ДНК-тест, хозяйка не была готова увидеть результат. Как оказалось, оба песика — братья. Пока не понятно, при каких обстоятельствах их разлучили. Мелисса называет эту историю просто невероятной.

Напомним, Мария Эйвери из Южной Флориды (США) показала, насколько кардинально изменился ее щенок "чихуахуа" Лео, приобретенный у незнакомца за $340. Эта история стала вирусной в TikTok, собрав 269 тысяч лайков и 2,9 миллиона просмотров.

А вот собака породы хаски, которая помогает людям носить багаж в одном из китайских отелей, мгновенно стала интернет-знаменитостью. Необычная услуга привлекла внимание многих туристов и принесла хозяину домашнего питомца доход в размере 27 тысяч долларов (около 1,1 млн грн) всего за три дня.