Успешный бизнес: умный пес всего за три дня принес хозяину 27 тысяч долларов (фото)

Пес по кличке Хакими превратился в живую рекламу одного из китайских отелей. Это заведение теперь привлекает путешественников из разных уголков мира.

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Собака породы хаски, которая помогает людям носить багаж в одном из китайских отелей, мгновенно стала интернет-знаменитостью. Необычная услуга привлекла внимание многих туристов и принесла хозяину домашнего питомца доход в размере 27 тысяч долларов (около 1,1 млн грн) всего за три дня. Об этом пишет издание SCMP.

Четверолапого помощника по кличке Хакими воспитал Сюй — владелец хостела в известном туристическом городе Лицзян (провинция Юньнань), что на юго-западе Китая. Умный пес не только прославился в социальных сетях, но и превратился в живую рекламу заведения, которое теперь привлекает путешественников из разных уголков мира.

Хаски помог владельцу развивать бизнес Фото: Weibo

Хозяин животного в интервью журналистам рассказал, что завел песика после открытия хостела, насчитывающего девять комнат.

"Когда Хакими появился в нашем доме, то с первых дней был очень энергичным. В апреле прошлого года, когда я взял его поиграть и предложил потянуть тележку, тот сразу же научился. Я был очень удивлен", — вспоминает мужчина.

Напомним, ранее Сара Джонсон из Флориды (США) нашла на обочине грунтовой дороги Юпитер-Фармс двух брошенных собак с буквально разрывающей сердце запиской. Женщина решила забрать домашних любимцев переночевать к себе, а утром следующего дня отвезла в местный приют Furry Friends ("Пушистые друзья").

А вот владелец собачки очень боялся оставлять ее одну дома, а потом увидел кое-что неожиданное с помощью камеры наблюдения, предназначенной специально для наблюдения за домашними любимцами. Это видео мгновенно стало вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.