Владелец переживал, что оставил собаку одну дома, а потом проверил камеры (фото)

В коротком клипе можно увидеть, как Пикл — метис мальтийской болонки и пуделя, верно ждет возвращения своего хозяина, не отводя глаз от входной двери.

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Владелец собачки очень боялся оставлять ее одну дома, а потом увидел кое-что неожиданное с помощью камеры наблюдения, предназначенной специально для наблюдения за домашними любимцами. Это видео мгновенно стало вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

В коротком клипе можно увидеть, как Пикл — метис мальтийской болонки и пуделя, верно ждет возвращения своего хозяина, не отводя глаз от входной двери.

Ждал возвращения

Поверх записи виднеется наложенный текст: "Волновался, что мой пес погрызет весь дом, если оставлю его одного". По мере того как развивается сюжет, зрители видят другую реальность, где Пикл сохраняет спокойствие, лежа в разных частях дома. В конце концов, автор резюмирует: "Он просто ждал, когда мы вернемся домой".

Пикл сохраняет спокойствие, ожидая возвращения хозяина Фото: TikTok

Эти трогательные кадры собрали более 1,4 миллиона просмотров и нашли отклик в сердцах многих любителей домашних животных, которые также боятся оставлять питомцев дома без присмотра. Многие поделились своими эмоциями в разделе комментариев.

"Я плачу и не могу с этим справиться", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Боже. Я уверена, что его очень любят, но это разбило мне сердце";

"Увидев это, я бы уволилась с работы", — написала следующая пользовательница платформы;

"Никогда больше не оставляйте этого малыша одного", — обратился с просьбой еще один юзер.

Напомним, ранее Фокус писал, что Нэнси Мут из Флориды (США) взяла из приюта щенка Рокко. По словам волонтеров, он был самым маленьким в выводке и подвергался издевательствам от своих братьев и сестер. Новая хозяйка думала, что это черный лабрадор, но он оказался представителем совсем другой породы.

Тем временем в зоопарке Тайчжоу (Китай) обычных собак породы чау-чау покрасили как тигрят, чтобы заманить туристов. Неоднозначный ход вызвал у некоторых посетителей возмущение, как это уже было раньше, когда домашних любимцев выдавали за панд.