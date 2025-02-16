Власник хвилювався, що залишив собаку самого вдома, а потім перевірив камери (фото)

У короткому кліпі можна побачити, як Пікл — метис мальтійської болонки та пуделя, вірно чекає на повернення свого господаря, не відводячи очей від вхідних дверей.

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Власник песика дуже боявся залишати його самого вдома, а потім побачив дещо несподіване за допомогою камери спостереження, призначеної спеціально для нагляду за домашніми улюбленцями. Це відео миттєво стало вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

У короткому кліпі можна побачити, як Пікл — метис мальтійської болонки та пуделя, вірно чекає на повернення свого господаря, не відводячи очей від вхідних дверей.

Чекав на повернення

Поверх запису видніється накладений текст: "Хвилювався, що мій пес погризе весь будинок, якщо залишу його самого". У міру того, як розвивається сюжет, глядачі бачать іншу реальність, де Пікл зберігає спокій, лежачи в різних частинах будинку. Зрештою, автор резюмує: "Він просто чекав, коли ми повернемося додому".

Пікл зберігає спокій, чекаючи на повернення хазяїна Фото: TikTok

Ці зворушливі кадри зібрали понад 1,4 мільйона переглядів й знайшло відгук у серцях багатьох любителів домашніх тварин, які також бояться залишати улюбленців вдома без нагляду. Багато хто поділився своїми емоціями у розділі коментарів.

"Я плачу й не можу з цим впоратися", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Боже. Я впевнена, що його дуже люблять, але це розбило мені серце";

"Побачивши це, я б звільнилась з роботи", — написала наступна користувачка платформи;

"Ніколи більше не залишайте цього малюка самого", — звернувся з проханням ще один юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Ненсі Мут з Флориди (США) взяла з притулку цуценя Рокко. За словами волонтерів, воно було найменшим у виводку і зазнавало знущань від своїх братів та сестер. Нова хазяйка думала, що це чорний лабрадор, але він виявився представником зовсім іншої породи.

Тим часом у зоопарку Тайчжоу (Китай) звичайних собак породи чау-чау пофарбували як тигренят, щоб заманити туристів. Неоднозначний хід викликав у деяких відвідувачів обурення, як це вже було раніше, коли домашніх улюбленців видавали за панд.