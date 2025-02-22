Успішний бізнес: розумний пес всього за три дні приніс господарю 27 тисяч доларів (фото)

Пес на прізвисько Хакімі перетворився на живу рекламу одного з китайських готелів, що приваблює мандрівників з різних куточків світу.

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Собака породи хаскі, який допомагає людям носити багаж в одному з китайських готелів, миттєво став інтернет-знаменитістю. Незвичайна послуга привернула увагу багатьох туристів й принесла господарю домашнього улюбленця дохід в розмірі 27 тисяч доларів (близько 1,1 млн грн) всього за три дні. Про це пише видання SCMP.

Чотирилапого помічника на прізвисько Хакімі виховав Сюй — власник хостела у відомому туристичному місті Ліцзян (провінція Юньнань), що на південному заході Китаю. Розумний пес не лише прославився у соціальних мережах, але й перетворився на живу рекламу закладу, що тепер приваблює мандрівників з різних куточків світу.

Хаскі допоміг власникові розвивати бізнес Фото: Weibo

Хазяїн тварини в інтерв’ю журналістам розповів, що завів песика після відкриття хостела, що налічується дев'ять кімнат.

"Коли Хакімі з'явився в нашому домі, то з перших днів був дуже енергійним. У квітні минулого року, коли я взяв його погратися й запропонував потягнути візок, той одразу ж навчився. Я був дуже здивований", — згадує чоловік.

Нагадаємо, раніше Сара Джонсон з Флориди (США) знайшла на узбіччі ґрунтової дороги Юпітер-Фармс двох покинутих собак із запискою, що буквально розриває серце. Жінка вирішила забрати домашніх улюбленців переночувати до себе, а вранці наступного дня відвезла до місцевого притулку Furry Friends ("Пухнасті друзі").

А от власник песика дуже боявся залишати його самого вдома, а потім побачив дещо несподіване за допомогою камери спостереження, призначеної спеціально для нагляду за домашніми улюбленцями. Це відео миттєво стало вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.