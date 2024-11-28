Защитят дом и жильцов: ветеринар назвал четыре лучших породы собак (фото)

Известный ветеринар Амир Анвари убежден, что каждая из этих четырех собак будет защищать дом и хозяина с его жителями, и не позволит незнакомцам и нежелательным гостям подойти к вашему дому.

Для многих из нас поиск хорошей собаки, которая могла бы прекрасно обеспечить безопасность хозяина и его дома, может стать серьезным испытанием. Известный ветеринар Амир Анвари назвал четыре породы тех собак, которых стоит взять именно для защиты дома и его обитателей.

Видео с танцем известного ветеринара уже стало вирусным: оно набрало 375 тыс просмотров и вызвало немало комментариев под ним.

После публикации коротко ролика люди активно начали писали, согласны ли с мнением специалиста. Однако господин Анвари назвал четыре породы, которые, на его взгляд, подойдут лучше всего по упомянутым чертам — кане-корсо, тибетский мастиф, немецкая овчарка и ротвейлер.

Кане-корсо — известная порода собак, которую отличает от других пород факт невероятной преданности хозяину. Она спокойная и выдержанная, любит играть и легко поддается дрессировке. Также эта порода с лёгкостью найдёт контакт с детьми, и найдёт время для них. Она довольно прохладно реагирует на чужаков, и не любит лишнего внимания кроме собственного хозяина.

Кане-корсо Фото: Getty

Тибетские мастифы также известны своей способностью к защите. Фактически, они использовались как сторожевые собаки в Тибете на протяжении веков. Они от природы защищают своих хозяев и, как правило, также не очень рады незнакомцам. Они взвешенные и спокойные, однако не позволят приблизиться нежелательному гостю.

Тибетский мастиф

Немецкие овчарки считаются именно собаками-защитниками. Они умные, сильные и имеют глубокий инстинкт защищать своих хозяев. Их также легко дрессируются, идут на контакт с людьми, и именно поэтому они обычно используются полицейскими, военными и спасателями.

Фото: ZOOMAPA

Ротвейлеры также известны как хорошие собаки-защитники, поскольку они преданные, умные и волевые. Они имеют природный инстинкт охранять и защищать, и обычно бдительны и осторожны с незнакомцами и новыми собаками.

Ротвейлер

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