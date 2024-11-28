Захистять дім і мешканців: ветеринар назвав чотири найкращих породи собак (фото)

Відомий ветеринар Амір Анварі переконаний, що кожна з цих чотирьох собак буде захищати дім та господаря з його мешканцями, і не дасть незнайомцям та небажаним гостям підійти до вашого помешкання.

Для багатьох з нас пошук хорошого собаки, який міг би чудово убезпечити господаря та його дім, може стати серйозним випробуванням. Відомий ветеринар Амір Анварі назвав чотири породи тих собак, яких варто взяти саме для захисту дому та його мешканців.

Відео з танцем відомого ветеринара вже стало вірусним: воно набрало 375 тис. переглядів і викликало чимало коментарів під ним.

Після публікації короткого ролика люди активно почали писали, чи згодні з думкою фахівця. Однак пан Анварі назвав чотири породи, які, на його думку, підійдуть найкраще за згаданими рисами — кане-корсо, тибетський мастиф, німецька вівчарка та ротвейлер.

Кане-корсо — відома порода собак. Її відрізняє від інших порід факт неймовірної відданості господарю. Вона спокійна та витримана, любить грати та легко піддається дресируванню. Також ця порода з легкістю знайде контакт з дітьми, і знайде час для них. Вона доволі прохолодно реагує на чужинців, і не любить зайвої уваги, крім власного хазяїна.

Кане-корсо Фото: Getty

Тибетські мастифи також відомі своєю здатністю до захисту. Фактично, вони використовувалися як сторожові собаки в Тибеті протягом століть. Вони від природи захищають своїх господарів і, як правило, також не дуже раді незнайомцям. Вони виважені та спокійні, однак не дадуть змоги наблизитися небажаному гостеві.

Тибетський мастиф

Німецькі вівчарки вважаються саме собаками-захисниками. Вони розумні, сильні та мають глибокий інстинкт захищати своїх господарів. Їх також легко дресирувати, йдуть на контакт з людьми, і саме тому вони зазвичай використовуються поліцейськими, військовими та рятувальниками.

Немецкая овчарка Фото: ZOOMAPA

Ротвейлери також відомі як хороші собаки-захисники, оскільки вони віддані, розумні та вольові. Вони мають природний інстинкт охороняти та захищати, і зазвичай пильні та обережні з незнайомцями та новими собаками.

Ротвейлер

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