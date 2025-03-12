Реакція німецької вівчарки на телешоу переконала власника, що його пес вміє читати (відео)

Хазяїн впевнений, що така реакція на заголовок, свідчить, що собака розуміє значення окремих слів.

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Користувач TikTok впевнений, що його німецька вівчарка Інді навчилась читати. Коли вони разом дивилися телевізор, на екрані постійно мінялись зображення, переходячи від одного прев'ю до іншого. Це, за словами чоловіка, привертало увагу домашнього улюбленця.

"Тоді я дізнався, що мій собака вміє читати", — зауважив автор в описі до ролика, неймовірно здивований інтелектуальними здібностями вихованця.

У прев'ю спочатку показали фотографію таємничої постаті з виряченими очима — особливе освітлення робило шкіру незнайомця примарно білою. Інді почала сідати від одного лише погляду на цю фігуру. Збоку видніється назва серіалу — "Вбивства з гавкотом".

Інді присунула голову трохи ближче до екрана, нібито для того, аби пересвідчитися, що прочитане було правильним. Не відриваючи погляду від екрана, тварина повільно підвелася і нахилилася до свого господаря. Той впевнений, що така реакція на заголовок, свідчить, що вона розуміє значення окремих слів.

Реакція спільноти

Кліп у TikTok одразу став вірусним. За тиждень після публікації відео зібрало понад 3,8 мільйона переглядів, 896 тисяч вподобайок і 2,7 тисячі коментарів.

"Цей нахил розриває мене на частини", — написав один глядач;

Другий додав: "Я впевнений, що вона примружилася, аби переконатися, що прочитала правильно";

"Ходять чутки, що відтоді вона більше не гавкає", — посміявся третій.

Експерти стверджують, що собаки беззаперечно є розумними тваринами: вони можуть навчитися різних команд та трюків, а також здатні розпізнавати людські емоції.

У науковій статті, опублікованій у журналі Psychology Today в 2022 році, вказано, що середньостатистичний собака має інтелект, як у дитини у віці близько двох років. Найрозумніші породи собак досягають рівня інтелекту 3-річних малюків, тобто можуть розпізнавати знаки й літери алфавіту (близько 20 слів).

Нагадаємо, з різницею у кілька років жінка забрала з притулку двох собак. Нещодавно вона заради розваги вирішила зробити для них ДНК-тест, однак результат виявися зовсім не таким, як вона очікувала.