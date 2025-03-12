"Вірний друг Барбос": трирічного хлопчика з Вінниччини врятував собака (фото, відео)
Дитина вийшла за подвір’я і зникла. Остапа шукали усю ніч, але з’ясувалось, що увесь цей час він був не один.
Життя і здоров’я трирічного Остапа з Могилево-Подільської громади допоміг зберегти його пес. Історією порятунку 12 березня поділилися у Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області.
Дитину шукали з вечора 11 березня, до пошуків були залучені майже 500 правоохоронців і цивільних. В операції брали участь усі підрозділи поліції, рятувальники, прикордонники, військові й мисливці.
Окрім того, допомогти зголосилися сотні місцевих, в тому числі молодь та школярі. Люди ставали у ланцюг й обстежували кожен сантиметр території, почавши з місця зникнення Остапа.
Хлопчик був у бабусі в селищі Чернівці, коли зник. Жінка не помітила, як він разом з собакою вийшов за межі подвір’я.
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Однак ця історія має щасливий фінал. На ранок Остапа знайшли. Першим його побачив місцевий житель Андрій Чубатюк. Крики чоловіка про те, що дитина знайшлася, почули всі.
"Поруч із хлопчиком був і його вірний друг — пес Барбос, який не залишав його ні на хвилинку та грів увесь цей час, бо йшов дощ, завдяки чому стан дитини відносно задовільний — медики діагностували переохолодження та після обстеження доправили в лікарню", — розповіли у поліції.
Пресслужба висловила вдячність усім, хто не спав вночі й разом з поліцією шукав дитину. Також правоохоронці подякували усім, хто поширював інформацію про зниклого хлопчика й молився за нього.
Нагадаємо, український військовий під час відпустки врятував перехожого у Венеції. У воїна, який поїхав на закордонний відпочинок з сім’єю, були з собою аптечка і турнікети. За даними ЗМІ, постраждалого вдарив ножем у стегно й плече підліток.
Військовослужбовцем, який випадково врятував життя італійцю, виявився боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ "Яніс". Він пояснив, що поранення у стегно було критичним, адже ніж глибоко пройшов у районі стегнової артерії.
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