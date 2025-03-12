"Вірний друг Барбос": трирічного хлопчика з Вінниччини врятував собака (фото, відео)

Дитина вийшла за подвір’я і зникла. Остапа шукали усю ніч, але з’ясувалось, що увесь цей час він був не один.

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Життя і здоров’я трирічного Остапа з Могилево-Подільської громади допоміг зберегти його пес. Історією порятунку 12 березня поділилися у Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області.

Дитину шукали з вечора 11 березня, до пошуків були залучені майже 500 правоохоронців і цивільних. В операції брали участь усі підрозділи поліції, рятувальники, прикордонники, військові й мисливці.

Окрім того, допомогти зголосилися сотні місцевих, в тому числі молодь та школярі. Люди ставали у ланцюг й обстежували кожен сантиметр території, почавши з місця зникнення Остапа.

Хлопчик був у бабусі в селищі Чернівці, коли зник. Жінка не помітила, як він разом з собакою вийшов за межі подвір’я.

Фото Барбоса Фото: Національна поліція

Однак ця історія має щасливий фінал. На ранок Остапа знайшли. Першим його побачив місцевий житель Андрій Чубатюк. Крики чоловіка про те, що дитина знайшлася, почули всі.

Фото Чубатюка Фото: Національна поліція

"Поруч із хлопчиком був і його вірний друг — пес Барбос, який не залишав його ні на хвилинку та грів увесь цей час, бо йшов дощ, завдяки чому стан дитини відносно задовільний — медики діагностували переохолодження та після обстеження доправили в лікарню", — розповіли у поліції.

Фото знайденого Остапа Фото: Національна поліція

Пресслужба висловила вдячність усім, хто не спав вночі й разом з поліцією шукав дитину. Також правоохоронці подякували усім, хто поширював інформацію про зниклого хлопчика й молився за нього.

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Військовослужбовцем, який випадково врятував життя італійцю, виявився боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ "Яніс". Він пояснив, що поранення у стегно було критичним, адже ніж глибоко пройшов у районі стегнової артерії.