Чоловіком, який врятував перехожого у Венеції, виявився боєць 3-ї штурмової бригади: деталі (відео)

За словами військового, зараз він перебуває у відпустці в Італії зі своєю родиною. Коли він з рідними повертався до готелю, став свідком сутички, під час якої один із опонентів використав ніж, в результаті чого інший чоловік отримав поранення в районі стегнової артерії.

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Військовим, який після різанини у Венеції врятував пораненого хлопця, виявився боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Яніс". Він розповів, що сталося того дня і як йому вдалося врятувати чоловіка, який стікав кров'ю.

За словами військового, зараз він перебуває у відпустці в Італії зі своєю родиною. Коли він з рідними повертався до готелю, став свідком сутички, під час якої один із опонентів використав ніж, в результаті чого інший чоловік отримав поранення в районі стегнової артерії, що загрожувало його життю через швидку крововтрату.

"Одне поранення було критичне — в стегно, це було глибоке проникаюче поранення. Мені довелося використати свою аптечку, яка завжди при мені, навіть у відпустці. Я зупинив кровотечу, скоординував дії місцевих щодо виклику екіпажу швидкої допомоги та поліції. Далі він був доправлений до найближчої лікарні. Стан юнака був стабілізований, життя врятоване", — розповів "Яніс".

Він наголосив, що ця історія показала, наскільки важливо мати навички тактичної медицини не тільки на фронті. Він закликав українців записуватися до лав 3-ї штурмової бригади.

Нагадаємо, що деякі італійські ЗМІ щодо цієї події спочатку написали, що підлітка у Венеції врятував росіянин, але потім виправились.

Раніше в аеропорту Алмати в Казахстані чоловік, який проводжав брата, врятував співробітницю термінала, яку захопив у заручники 67-річний чоловік.