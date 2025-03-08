Колишній боксер помінявся місцями із заручницею в аеропорту і обеззброїв чоловіка з ножем (відео)

21-річну Ботагоз Мухтарову врятував 53-річний Муса Абдраїм, який проводжав знайомого на рейс. У минулому він займався бойовими мистецтвами.

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У п'ятницю, 7 березня, в зоні передпольотного огляду аеропорту Алмати в Казахстані чоловік напав на співробітницю з ножем, але був знешкоджений проводжаючим. Про це повідомляє kaktus.media.

Як повідомляється, у термінал внутрішніх рейсів під виглядом пасажира в зону передпольотного огляду пройшов деструктивний чоловік, і коли співробітники огляду попросили його пред'явити документи, він схопив співробітницю служби авіаційної безпеки за волосся та почав погрожувати ножем.

Свідком інциденту став чоловік, який приїхав в аеропорт, щоб проводити своїх рідних. Він вступив у переговори з нападником і зголосився стати заручником замість дівчини. Влучивши момент, він вихопив ніж із рук зловмисника. Співробітники служби безпеки, які стояли поруч, скрутили 67-річного злочинця.

Як з 'ясували журналісти ресурсу Orda.kz, заручницю, 21-річну Ботагоз Мухтарову, врятував 53-річний Муса Абдраїм, який проводжав знайомого на рейс. У минулому він займався бойовими мистецтвами, серед яких бокс, тайський бокс і кікбоксинг.

За інформацією порталу Kazinform, чоловіка, який врятував заручницю, указом президента нагороджено медаллю "Ерлігі үшін" ("За мужність"), виявлену в екстремальній ситуації. Також Муса Абдраїм отримав грошову винагороду.

Також стало відомо, що чоловік-нападник у листопаді минулого року вдарив жінку в автобусі, за що був засуджений і отримав один рік обмеження волі.

Нагадаємо, у квітні 2024 року колишнього міністра економіки Казахстану Куандика Бішімбаєва звинувачували в жорстокому вбивстві 31-річної дружини Салтанат Нукенової.

Також Фокус писав, що в березні 2023 року єфрейтор Бауржан Абдикаїм на спортивних змаганнях в Алмати з нагоди свята Навруз підняв барана вагою 50 кг 2050 разів за 2 години. Таким чином він побив свій же рекорд.