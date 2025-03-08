Бывший боксер поменялся местами с заложницей в аэропорту и обезоружил мужчину с ножом (видео)
21-летнюю Ботагоз Мухтарову спас 53-летний Муса Абдраим, провожавший знакомого на рейс. В прошлом он занимался боевыми искусствами.
В пятницу, 7 марта, в зоне предполетного досмотра аэропорта Алматы в Казахстане мужчина напал на сотрудницу с ножом, но был обезврежен провожающим. Об этом сообщает kaktus.media.
Как сообщается, в терминал внутренних рейсов под видом пассажира в зону предполетного досмотра прошел деструктивный мужчина и когда сотрудники досмотра попросили его предъявить документы, он схватил сотрудницу службы авиационной безопасности за волосы и стал угрожать ножом.
Свидетелем инцидента стал мужчина, который приехал в аэропорт, чтобы проводить своих родных. Он вступил в переговоры с нападавшим и вызвался стать заложником вместо девушки. Улучив момент, он выхватил нож из рук злоумышленника. Стоявшие рядом сотрудники службы безопасности скрутили 67-летнего преступника.
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Как выяснили журналисты ресурса Orda.kz, заложницу, 21-летнюю Ботагоз Мухтарову спас 53-летний Муса Абдраим, провожавший знакомого на рейс. В прошлом он занимался боевыми искусствами, среди которых бокс, тайский бокс и кикбоксинг.
По информации портала Kazinform, спасший заложницу мужчина указом президента награжден медалью "Ерлігі үшін" ("За мужество"), проявленное в экстремальной ситуации. Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.
Также стало известно, что нападавший мужчина в ноябре прошлого года ударил женщину в автобусе, за что был осужден и получил один год ограничения свободы.
Напомним, в апреле 2024 года бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева обвиняли в жестоком убийстве 31-летней жены Салтанат Нукеновой.
Также Фокус писал, что в марте 2023 года ефрейтор Бауржан Абдыкаим на спортивных соревнованиях в Алматы по случаю праздника Навруз поднял барана весом в 50 кг 2050 раз за 2 часа. Таким образом он побил свой же рекорд.
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