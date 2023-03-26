Побил рекорд: военный из Казахстана поднял барана более 2 тысяч раз (фото)

Ефрейтор Бауржан Абдыкаим взвалил на плечи животное весом 50 килограмм. В мае он хочет устроить забег из Алматы в Тараз, расстояние между городами — почти 500 километров.

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Казахский военнослужащий, ефрейтор Бауржан Абдыкаим побил собственный рекорд на спортивных соревнованиях в Алматы по случаю праздника Навруз. Он поднял барана 2050 раз за 2 часа, рассказали в Министерстве обороны Казахстана.

Животное весило 50 кг, а год назад Абдыкаим поднял барана более 1600 раз. Это уже восьмая победа Абдыкаима в национальном состязании.

"Рекорд я посвятил сильному, волевому казахскому народу. В физическом плане было тяжело, но терпение и ежедневные тренировки принесли результат. Спасибо тем, кто меня поддерживал", – отметил спортсмен.

Абдыкаим служит в Центральном спортивном клубе

Бауржан Абдыкаим служит в Центральном спортивном клубе в звании старшего солдата комендантского взвода с мая 2017 года. Спортсмен регулярно участвует в республиканских, городских марафонах и крупных спортивных мероприятиях, организуемых в Алматы.

В этом году ко Дню защитника Отечества, который отмечают в Казахстане 7 мая, военный хочет совершить забег из Алматы в Тараз. Расстояние между городами — почти 500 километров.

изОт Алматы до Тараза примерно 500 километров

Напомним, что власти Казахстана выступили за прекращение открытия памятников и бюстов советским деятелям, ведь многие из них участвовали в массовых репрессиях.

Фокус уже писал о вербовке на войну в Украину в казахском городе Байконур, который долгосрочно арендует Россия. Оккупанты предлагают казахам контракты на 3,5 тысяч долларов, заявили 14 февраля этого года в прокуратуре комплекса "Байконур".