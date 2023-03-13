"Операция декоммунизация": в Казахстане запретили ставить памятники деятелям СССР

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев считает, что группы активистов вынуждают граждан верить в мифологизированные биографии партийных деятелей советского прошлого, а это мешает развитию страны, которая вступила в новую фазу.

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Казахстану нужно избавляться от практики открытия памятников и бюстов деятелям времен СССР, так как многие из них были вовлечены в массовые репрессии. Об этом сегодня, 13 марта, заявил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

"Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания. Сочиняются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему либо не подтверждают, либо отсутствуют", — отметил он.

Он также добавил, что страна сейчас вошла в новую фазу своего развития. Казахстан готов продвигаться в стратегическом сотрудничестве с США.

Напомним, в России закрылось торговое представительство Казахстана. Соответствующее решение было принято казахским правительством еще 1 февраля 2023 года.

Ранее Фокус рассказывал, что в казахском городе Байконур, который находится в долгосрочной аренде у РФ, начали вербовать местных жителей на войну в Украине. Всем добровольцам, заключившим контракт "на прохождение военной службы" в зоне боевых действий на территории Украины пообещали заплатить 260 тысяч рублей (около 3,5 тыс. долларов).

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля 2023 года провел телефонный разговор со своим коллегой президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество между странами.