Проработало больше 10 лет: Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

Договор об учреждении торговых представительств между Казахстаном и Россией был подписан в 1992 году, а в самой Москве представительство Казахстана было открыто в 2009 году.

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В России закрывается торговое представительство Казахстана. Соответствующее решение было принято казахским правительством еще 1 февраля 2023 года. Постановление о ликвидации органа уже принято руководством страны, сообщается на сайте правительства.

В постановлении говорится о том, что Казахстан полностью ликвидировал должность торгового представителя в России, штатную численность представительства и оплату труда указанных служащих.

В правительстве объясняли это решение тем, что представительство уже выполнило все поставленные задачи. Там также подчеркнули, что это решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане.

Отметим, что договор об учреждении торговых представительств между Казахстаном и Россией был подписан в 1992 году. В Москве представительство Казахстана было открыто в 2009 году.

Торговое представительство: что это за орган и чем занимается

Торговое представительство — это представительный орган государства за рубежом, сотрудники которого обеспечивают государственные интересы во внешнеэкономической деятельности в стране пребывания.

Орган создается на основе межгосударственных соглашений и является частью полномочного представительства страны, посольства или миссии.

Ранее Фокус рассказывал, что в казахском городе Байконур, который находится в долгосрочной аренде у РФ, начали вербовать местных жителей на войну в Украине. Всем добровольцам, заключившим контракт "на прохождении военной службы" в зоне боевых действий на территории Украины пообещали заплатить 260 тысяч рублей (около 3,5 тыс. долларов).

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля 2023 года провел телефонный разговор со своим коллегой президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество между странами.