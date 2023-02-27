Пропрацювало більше 10 років: Казахстан ліквідував торговельне представництво у Росії

Договір про заснування торговельних представництв між Казахстаном та Росією було підписано у 1992 році, а в самій Москві представництво Казахстану було відкрито у 2009 році.

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У Росії її закривається торговельне представництво Казахстану. Відповідне рішення ухвалили казахський уряд ще 1 лютого 2023 року. Постанова про ліквідацію органу вже ухвалена керівництвом країни, повідомляється на сайті уряду.

У ухвалі йдеться про те, що Казахстан повністю ліквідував посаду торговельного представника в Росії, штатну чисельність представництва та оплату праці зазначених службовців.

В уряді пояснювали це рішення тим, що представництво вже виконало всі поставлені завдання. Там також наголосили, що це рішення не вплине на функціонування торговельного представництва Росії у Казахстані.

Зазначимо, що договір про заснування торговельнельного представництв між Казахстаном та Росією було підписано 1992 року. У Москві представництво Казахстану було відкрито у 2009 році.

Торговельне представництво: що це за орган та чим займається

Торговельне представництво — це представницький орган держави за кордоном, співробітники якого забезпечують державні інтереси у зовнішньоекономічній діяльності в країні перебування.

Орган створюється на основі міждержавних угод та є частиною повноважного представництва країни, посольства чи місії.

Раніше Фокус розповідав, що у казахському місті Байконур, яке знаходиться у довгостроковій оренді у РФ, почали вербувати місцевих жителів на війну в Україні. Всім добровольцям, які уклали контракт "на проходження воєнної служби" у зоні бойових дій на території України, пообіцяли заплатити 260 тисяч рублів (близько 3,5 тис. доларів).

Тим часом, президент України Володимир Зеленський 16 лютого 2023 року провів телефонну розмову зі своїм колегою президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час розмови сторони обговорили співпрацю між країнами.