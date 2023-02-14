У Байконурі почали вербувати казахів на війну в Україні: обіцяють $3500

Місто перебуває в оренді у РФ до 2050 року. У ньому мешкає близько 73 тисяч осіб, більше половини з яких є громадянами Казахстану.

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У казахському місті Байконур, яке перебуває в довгостроковій оренді у Російської Федерації, почали вербувати місцевих жителів на війну в Україні. Всім добровольцям, які уклали контракт "на проходження військової служби" в зоні бойових дій на території України, пообіцяли заплатити 260 тисяч рублів (близько 3,5 тис. доларів). Про це 14 лютого повідомила пресслужба прокуратури комплексу "Байконур".

У повідомленні уточнюють, що таке рішення ухвалила адміністрація міста як "захід соціальної підтримки". Виплати добровольцям здійснюватимуться з міського бюджету, і вони відповідають сумі, яку отримують військовослужбовці РФ, які потрапили під офіційну мобілізацію. Гроші нараховуватимуться протягом 20 днів із дня підписання контракту.

Байконур, де розташований однойменний космодром, перебуває в оренді до 2050 року, за яку Росія виплачує 115 млн доларів на рік. Він має статус, що відповідає місту федерального значення РФ. У місті мешкає близько 73 тисяч осіб, більше половини з яких є громадянами Казахстану.

Нагадаємо, з початку повномасштабного збройного нападу РФ в Україну Казахстан зайняв нейтральну позицію. У червні минулого року президент країни Касим-Жомарт Токаєв офіційно заявив, що Астана не визнає "незалежність Л/ДНР". Водночас Токаєв назвав їх квазідержавними територіями.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України держави-члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не підтримують Росію у її війні проти України. Попри тиск із боку РФ жодна з країн-учасниць військово-політичного союзу не хоче брати участь у бойових діях в Україні.