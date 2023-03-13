"Операція декомунізація": у Казахстані заборонили ставити пам'ятники діячам СРСР

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що групи активістів змушують громадян вірити у міфологізовані біографії партійних діячів радянського минулого, а це заважає розвитку країни, яка вступила до нової фази.

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Казахстану потрібно позбавлятися практики відкриття пам'ятників і бюстів діячам часів СРСР, оскільки багато з них були залучені до масових репресій. Про це сьогодні, 13 березня, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

"Якщо всі ставитимуть пам'ятники виключно своїм предкам, у країні запанують трайбалізм і місництво. Це питання вимагає пильної уваги. Складаються біографії, наповнені героїчними діяннями, яких у реальному житті не було. Архівні документи на цю тему або не підтверджують, або відсутні", — зауважив він.

Він також додав, що країна зараз увійшла до нової фази свого розвитку. Казахстан готовий просуватися у стратегічній співпраці з США.

Нагадаємо, у Росії закрилося торгове представництво Казахстану. Відповідне рішення ухвалив казахський уряд ще 1 лютого 2023 року.

Раніше Фокус розповідав, що у казахському місті Байконур, яке знаходиться у довгостроковій оренді у РФ, почали вербувати місцевих жителів на війну в Україні. Усім добровольцям, які уклали контракт "на проходження військової служби" у зоні бойових дій на території України, пообіцяли заплатити 260 тисяч рублів (близько 3,5 тис. доларів).

Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого 2023 року провів телефонну розмову зі своїм колегою, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час розмови сторони обговорили співпрацю між країнами.