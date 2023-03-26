Побив рекорд: воєнний із Казахстану підняв барана понад 2 тисячі разів (фото)

Єфрейтор Бауржан Абдикаїм звалив на плечі тварину вагою 50 кілограмів. У травні він хоче влаштувати забіг з Алмати до Таразу, відстань між містами — майже 500 кілометрів.

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Казахський воєннослужбовець, єфрейтор Бауржан Абдикай побив власний рекорд на спортивних змаганнях в Алмати з нагоди свята Навруз. Він підняв барана 2050 разів за 2 години, розповіли у Міністерстві оборони Казахстану.

Тварина важила 50 кг, а рік тому Абдикаїм підняв барана понад 1600 разів. Це вже восьма перемога Абдикаїма у національному змаганні.

"Рекорд я присвятив сильному, вольовому казахському народу. У фізичному плані було важко, але терпіння та щоденні тренування принесли результат. Дякую тим, хто мене підтримував", – зазначив спортсмен.

Абдикаїм служить у Центральному спортивному клубі

Бауржан Абдикаїм служить у Центральному спортивному клубі у званні старшого солдата комендантського взводу з травня 2017 року. Спортсмен регулярно бере участь у республіканських, міських марафонах та великих спортивних заходах, що організуються в Алмати.

Цього року до Дня захисника Вітчизни, який відзначають у Казахстані 7 травня, воєнний хоче здійснити забіг із Алмати до Таразу. Відстань між містами – майже 500 кілометрів.

від Алмати до Тараза приблизно 500 кілометрів

Нагадаємо, що влада Казахстану виступила за припинення відкриття пам'ятників і бюстів радянським діячам, адже багато з них брали участь у масових репресіях.

Фокус вже писав про вербування на війну в Україну в казахському місті Байконур, яке довгостроково орендує Росія. Окупанти пропонують казахам контракти на 3,5 тисячі доларів, заявили 14 лютого цього року в прокуратурі комплексу "Байконур".