Мужчиной, который спас прохожего в Венеции, оказался боец 3-й штурмовой бригады: детали (видео)

По словам военного, сейчас он находится в отпуске в Италии со своей семьей. Когда он с родными возвращался в отель, стал свидетелем стычки, во время которой один из оппонентов использовал нож, в результате чего другой мужчина получил ранение в районе бедренной артерии.

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Военным, который после резни в Венеции спас раненого парня, оказался боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Янис". Он рассказал, что произошло в тот день и как ему удалось спасти мужчину, который истекал кровью.

По словам военного, сейчас он находится в отпуске в Италии со своей семьей. Когда он с родными возвращался в отель, стал свидетелем стычки, во время которой один из оппонентов использовал нож, в результате чего другой мужчина получил ранение в районе бедренной артерии, что угрожало его жизни из-за быстрой кровопотери.

"Одно ранение было критическое — в бедро, это было глубокое проникающее ранение. Мне пришлось использовать свою аптечку, которая всегда при мне, даже в отпуске. Я остановил кровотечение, скоординировал действия местных по вызову экипажа скорой помощи и полиции. Далее он был доставлен в ближайшую больницу. Состояние юноши было стабилизировано, жизнь спасена", — рассказал "Янис".

Он отметил, что эта история показала, насколько важно иметь навыки тактической медицины не только на фронте. Он призвал украинцев записываться в ряды 3-й штурмовой бригады.

Напомним, что некоторые итальянские СМИ по этому событию сначала написали, что подростка в Венеции спас россиянин, но потом исправились.

Ранее в аэропорту Алматы в Казахстане мужчина, провожавший брата, спас сотрудницу терминала, которую захватил в заложники 67-летний мужчина.