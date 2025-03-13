"Великий жест людяності": мер Венеції зустрівся з "Янісом" і віддячив йому подарунками (фото)

"Яніс" випадково став свідком бійки, в якій молодий тунісець отримав ножові поранення, і врятував йому життя. Міський голова Луїджі Бруньяро подарував йому книгу, меморіальну дошку та абонемент у музей.

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Український військовослужбовець, який мав з собою аптечку з турнікетами, випадково врятував життя перехожому в Італії. Постраждалий отримав ножові поранення під час конфлікту з невідомим підлітком. Рятівником виявився боєць 3 ОШБр ЗСУ "Яніс", з яким 12 березня особисто зустрівся мер Венеції Луїджі Бруньяро.

Він подякував захиснику, наголосивши, що його жест є прикладом для усіх.

"Завдяки аптечці, яку завжди носить із собою, та його оперативності він зупинив кровотечу, допомагав йому до приїзду допомоги. Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму", — заявив міський голова.

Фото з зустрічі з мером Венеції Фото: Luigi Brugnaro / X

Бруньяро додав, що Італія поновлює солідарність заради тривалого миру з "Янісом", українським народом і друзями з Одеси.

Сам військовий подякував меру Венеції та журналістці Вері Мантенголі за теплу зустріч.

"Сьогодні для нас важливо чути слова підтримки та знати, що у нас дійсно є друзі, для яких порядність і чесність — це не просто слова", — наголосив він.

У матеріалі Мантенголі для Corriere del Veneto зазначається, що "Яніс" проводить у Венеції спільну відпустку з дружиною та 5-річним сином. Вже за кілька днів він повернеться на український фронт.

"Ми з дружиною любимо Італію, ми ніколи не бачили таких міст і обов’язково повернемося. Я дуже вдячний за це визнання", — сказав він під час зустрічі.

Воїн розповів, що до 24 лютого 2022 року працював вчителем у школі. Коли сталося повномасштабне вторгнення, попри відстрочку він вирішив стати на захист України.

"Одного разу я почув, як над містом прилітають гелікоптери, і ми не могли в це повірити. Ми провели пару днів у школі, де я викладав, тому що там було підземне укриття. Потім почалася довга подорож автомобілем, потягом і пішки, поки моя дружина та син не прибули до Бельгії, де вони живуть і сьогодні", — поділився "Яніс".

Він пояснив, що не міг не допомогти молодому тунісцю, адже війна змусила його навчитись рятувати життя.

"Ми, українці, навчилися піклуватися один про одного, і саме тому ми повинні бути готові негайно втрутитися, якщо вибухне бомба. Юнакові, якого я врятував, була зроблена проста операція, але якби мене не було поруч, він би помер, тому що він втрачав дуже багато крові зі стегна, і кожна секунда була вирішальною. Я сподіваюся, що цей юнак зрозуміє, що життя важливе", — зазначив військовий.

Мер Венеції подарував йому книгу з історією місцевої легенди — купця і мандрівника, автора "Книги чудес світу" Марко Поло, а також меморіальну дошку з венеціанським левом і абонемент до Музею природознавства, який українець може відвідувати разом з сином.

Нагадаємо, "Яніс" розповідав, що повертався з сім’єю до готелю, коли став свідком сутички. Одне поранення постраждалого, з його слів, було критичним — у стегно, в районі артерії.

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