Близнецы из Трагурии: археологи раскопали жуткое захоронение в Хорватии (фото)

Во время раскопок на кладбище Драгулин, археологи обнаружили останки младенцев-близнецов, которые умерли почти 2 тысячи лет назад. Это открытие свидетельствует об особом внимании к умершим детям в римские времена.

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Археологи в Хорватии обнаружили могилу с останками младенцев-близнецов, датированную I-II веком н. э. Захоронение, найденное на кладбище Драгулин вблизи исторического города Трагурий (современный Трогир), дает представление о погребальных обычаях и проблемах со здоровьем младенцев в древности, пишет Arkeonews.

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Скелетные останки, идентифицированные с помощью генетического анализа как близнецы — мальчик и девочка — были похоронены лицом друг к другу в одной погребальной яме. Такое необычное расположение свидетельствует о преднамеренном и осмысленном расположении тех, кто их похоронил. Это открытие противоречит представлению о том, что к смерти младенцев в римском обществе относились безразлично, раскрывая возможность эмоционального и ритуального значения их погребения.

Дальнейший биоархеологический анализ показал, что близнецы страдали от тяжелых метаболических заболеваний, включая цингу и рахит — состояний, связанных со значительным недоеданием. Исследователи считают, что оно могло начаться еще в утробе матери, возможно, из-за питания их матери во время беременности.

Изотопный анализ останков свидетельствует о том, что она потребляла типичную римскую пищу, которая состояла из морепродуктов, пшеницы и ячменя, что соответствует средиземноморским пищевым привычкам. Однако уязвимость младенцев могла быть обусловлена другими факторами, такими как состояние здоровья матери или условия окружающей среды.

Драгулинское кладбище дало археологам более широкое понимание римских погребальных практик Фото: L. Paraman / TCM

Другим возможным фактором, повлиявшим на их состояние, является свинец, который был известной угрозой для здоровья в Римской империи. Свинец активно использовали в водопроводных трубах, посуде и косметике, а предыдущие исследования показали повышенный уровень свинца в римском населении. Хотя останки еще не проверили на влияние свинца, наличие метаболических нарушений в общине поднимает вопрос о его влиянии на общее состояние здоровья.

Драгулинское кладбище дало археологам более широкое понимание римских погребальных практик. Захоронения младенцев часто отличались от захоронений взрослых, некоторые останки обнаружили в больших глиняных кувшинах, что свидетельствует об особых обычаях для маленьких детей. Захоронение близнецов, бережно положенных вместе, добавляет новое измерение этим практикам, предлагая взгляд на то, как семьи справлялись с потерей младших членов общества.

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Это открытие вносит вклад в текущие исследования здравоохранения, погребальных обычаев и отношения общества к детской смертности в римскую эпоху. Поскольку исследования продолжаются, близнецы из Трагурия могут дать дальнейшее понимание вызовов, с которыми сталкивались дети в античном мире.

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