Нашли затонувший порт: что известно о необычном открытии греческих археологов (фото)
Международная команда исследователей обнаружила затонувший порт в Асини. Во время раскопок археологи нашли многочисленные артефакты и остатки каменных конструкций.
Археологи, исследующие подводное место вблизи Асини в Арголисе, Греция, обнаружили значительные остатки древней портовой инфраструктуры, что проливает новый свет на морскую историю Средиземноморья. Это открытие предоставляет новые свидетельства исторических торговых сетей и мореплавания в регионе, пишет Arkeonews.
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Это исследование является частью текущего подводного археологического проекта, который начался в 2022 году под руководством Эфората подводных древностей Греции в сотрудничестве со Шведским институтом в Афинах, Стокгольмским университетом, Гетеборгским университетом и Северной морской группой.
Команда раскопок во главе с греческим археологом доктором Панагиотой Галиацату и шведскими исследователями профессором Анной-Луизой Шаллин и доктором Никласом Эрикссоном сосредоточилась на ключевом участке затопленной гавани, чтобы изучить ее структурный состав.
Исследование 2024 года сосредоточено на северо-западном краю искусственной платформы, области, которая, как известно, сохранила большую часть своей первоначальной структуры.
С помощью фотограмметрии высокого разрешения археологи задокументировали участок площадью 16 квадратных метров, обнаружив архитектурные элементы, которые дают представление об особенностях и функциях порта. Среди находок были многочисленные камни и строительные фрагменты, указывающие на постепенное разрушение сооружения с течением времени.
Среди артефактов, найденных на месте раскопок, были керамические фрагменты, такие как амфоры-остраки, вмурованные в каменные конструкции, и разбитый сосуд. Эти фрагменты могут помочь датировать порт, предлагая подсказки о времени его функционирования и более поздних этапах использования или заброшенности.
Асини имеет долгую историю заселения еще с доисторических времен, что затрудняет определение точного периода строительства порта. Однако новые данные подтверждают, что эта инфраструктура играла решающую роль в морской торговле в разные исторические периоды.
Предыдущие раскопки в 2021 и 2022 годах уже установили, что порт имел большую искусственную платформу, с признаками дополнительных сооружений, указывающих на многофункциональное назначение, кроме торговли.
Дальнейшие раскопки запланированы на верхней части платформы, что предполагает тщательное удаление отложений с помощью ручных и контролируемых методов дноуглубления. Археологи стремятся обнаружить дополнительные структурные компоненты, документируя все находки с помощью передовых технологий 3D-съемки, чтобы сохранить их первоначальный контекст для дальнейшего изучения.
Исследователи ожидают, что открытия в Асини дадут ценную информацию о древних торговых практиках и строительстве портов, способствуя более глубокому пониманию того, как прошлые цивилизации взаимодействовали с морем.Важно
С развитием исследований в Асини могут появиться новые свидетельства о древних морских сетях и архитектурных достижениях, что усилит важность этого места в истории Средиземноморья.
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