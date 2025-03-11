Нашли затонувший порт: что известно о необычном открытии греческих археологов (фото)

Международная команда исследователей обнаружила затонувший порт в Асини. Во время раскопок археологи нашли многочисленные артефакты и остатки каменных конструкций.

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Археологи, исследующие подводное место вблизи Асини в Арголисе, Греция, обнаружили значительные остатки древней портовой инфраструктуры, что проливает новый свет на морскую историю Средиземноморья. Это открытие предоставляет новые свидетельства исторических торговых сетей и мореплавания в регионе, пишет Arkeonews.

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Это исследование является частью текущего подводного археологического проекта, который начался в 2022 году под руководством Эфората подводных древностей Греции в сотрудничестве со Шведским институтом в Афинах, Стокгольмским университетом, Гетеборгским университетом и Северной морской группой.

Команда раскопок во главе с греческим археологом доктором Панагиотой Галиацату и шведскими исследователями профессором Анной-Луизой Шаллин и доктором Никласом Эрикссоном сосредоточилась на ключевом участке затопленной гавани, чтобы изучить ее структурный состав.

Команда раскопок сосредоточилась на ключевом участке затопленной гавани, чтобы изучить ее структурный состав.

Исследование 2024 года сосредоточено на северо-западном краю искусственной платформы, области, которая, как известно, сохранила большую часть своей первоначальной структуры.

С помощью фотограмметрии высокого разрешения археологи задокументировали участок площадью 16 квадратных метров, обнаружив архитектурные элементы, которые дают представление об особенностях и функциях порта. Среди находок были многочисленные камни и строительные фрагменты, указывающие на постепенное разрушение сооружения с течением времени.

Среди артефактов, найденных на месте раскопок, были керамические фрагменты, такие как амфоры-остраки, вмурованные в каменные конструкции, и разбитый сосуд. Эти фрагменты могут помочь датировать порт, предлагая подсказки о времени его функционирования и более поздних этапах использования или заброшенности.

Асини имеет долгую историю заселения еще с доисторических времен, что затрудняет определение точного периода строительства порта. Однако новые данные подтверждают, что эта инфраструктура играла решающую роль в морской торговле в разные исторические периоды.

Предыдущие раскопки в 2021 и 2022 годах уже установили, что порт имел большую искусственную платформу, с признаками дополнительных сооружений, указывающих на многофункциональное назначение, кроме торговли.

Среди артефактов, найденных на месте раскопок, были керамические фрагменты, такие как амфоры-остраки, вмурованные в каменные конструкции, и разбитый сосуд Фото: Ministry of Culture of Greece

Дальнейшие раскопки запланированы на верхней части платформы, что предполагает тщательное удаление отложений с помощью ручных и контролируемых методов дноуглубления. Археологи стремятся обнаружить дополнительные структурные компоненты, документируя все находки с помощью передовых технологий 3D-съемки, чтобы сохранить их первоначальный контекст для дальнейшего изучения.

Исследователи ожидают, что открытия в Асини дадут ценную информацию о древних торговых практиках и строительстве портов, способствуя более глубокому пониманию того, как прошлые цивилизации взаимодействовали с морем.

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С развитием исследований в Асини могут появиться новые свидетельства о древних морских сетях и архитектурных достижениях, что усилит важность этого места в истории Средиземноморья.

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