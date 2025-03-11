Знайшли затонулий порт: що відомо про незвичайне відкриття грецьких археологів (фото)

Міжнародна команда дослідників виявила затонулий порт в Асіні. Під час розкопок археологи знайшли численні артефакти та залишки кам’яних конструкцій.

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Археологи, які досліджують підводне місце поблизу Асіні в Арголісі, Греція, виявили значні залишки стародавньої портової інфраструктури, що проливає нове світло на морську історію Середземномор'я. Це відкриття надає нові свідчення історичних торгівельних мереж і мореплавства в регіоні, пише Arkeonews.

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Це дослідження є частиною поточного підводного археологічного проєкту, який розпочався у 2022 році під керівництвом Ефорату підводних старожитностей Греції у співпраці зі Шведським інститутом в Афінах, Стокгольмським університетом, Гетеборзьким університетом та Північною морською групою.

Команда розкопок на чолі з грецькою археологинею докторкою Панагіотою Галіацату та шведськими дослідниками професоркою Анною-Луїзою Шаллін і доктором Нікласом Ерікссоном зосередилася на ключовій ділянці затопленої гавані, щоб вивчити її структурний склад.

Команда розкопок зосередилася на ключовій ділянці затопленої гавані, щоб вивчити її структурний склад.

Дослідження 2024 року зосереджене на північно-західному краю штучної платформи, області, яка, як відомо, зберегла більшу частину своєї первісної структури.

За допомогою фотограмметрії високої роздільної здатності археологи задокументували ділянку площею 16 квадратних метрів, виявивши архітектурні елементи, які дають уявлення про особливості та функції порту. Серед знахідок були численні камені та будівельні фрагменти, що вказують на поступове руйнування споруди з плином часу.

Серед артефактів, знайдених на місці розкопок, були керамічні фрагменти, такі як амфори-остраки, вмуровані в кам'яні конструкції, та розбита посудина. Ці фрагменти можуть допомогти датувати порт, пропонуючи підказки про час його функціонування та пізніші етапи використання або занедбання.

Асіні має довгу історію заселення ще з доісторичних часів, що ускладнює визначення точного періоду будівництва порту. Однак нові дані підтверджують, що ця інфраструктура відігравала вирішальну роль у морській торгівлі в різні історичні періоди.

Попередні розкопки у 2021 та 2022 роках вже встановили, що порт мав велику штучну платформу, з ознаками додаткових споруд, що вказують на багатофункціональне призначення, окрім торгівлі.

Серед артефактів, знайдених на місці розкопок, були керамічні фрагменти, такі як амфори-остраки, вмуровані в кам'яні конструкції, та розбита посудина Фото: Ministry of Culture of Greece

Подальші розкопки заплановані на верхній частині платформи, що передбачає ретельне видалення відкладень за допомогою ручних і контрольованих методів днопоглиблення. Археологи прагнуть виявити додаткові структурні компоненти, документуючи всі знахідки за допомогою передових технологій 3D-зйомки, щоб зберегти їхній первісний контекст для подальшого вивчення.

Дослідники очікують, що відкриття в Асіні дадуть цінну інформацію про давні торгові практики та будівництво портів, сприяючи глибшому розумінню того, як минулі цивілізації взаємодіяли з морем.

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З розвитком досліджень в Асіні можуть з'явитися нові свідчення про стародавні морські мережі та архітектурні досягнення, що посилить важливість цього місця в історії Середземномор'я.

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