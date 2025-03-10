Обладунок проти кулі: вчені поставили крапку в історичній суперечці (фото)

Середньовічні обладунки розвивалися від примітивних конструкцій до надійної броні, яка захищала від традиційної зброї. Проте з появою вогнепальної зброї протистояння породило нові питання.

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Середньовічні війни не обмежувалася традиційною зброєю, такою як мечі та списи, оскільки з'явилася рання вогнепальна зброя. Через це виникло питання, щодо того, чи зможуть лицарські обладунки витримати кулю, пише Live Science.

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Історики та експерти досліджували це питання, розглядаючи еволюцію як обладунків, так і вогнепальної зброї. Порох, який здійснив революцію у веденні війни, вперше розробили в Китаї близько 1200 років тому, а вже у XIV столітті він поширився в Європі.

У цей же період розвинулася технологія виготовлення обладунків, і до XV століття пластинчасті лати стали основним захисним спорядженням для європейських лицарів, як зазначає Метрополітен-музей.

Зіткнення лицарів з вогнепальною зброєю були відносно рідкісними, але з поширенням вогнепальної зброї виробники обладунків пристосувалися, створюючи міцніші захисні конструкції. За словами історика Роджера Паулі, між 1380 та 1600 роками розгорнулася технологічна гонка озброєнь, в якій вдосконалювалися обидві сторони.

Обладунки з Саттон-Ху Фото: Вікіпедія

Ефективність середньовічних обладунків проти куль залежала від різних факторів, зокрема якості металу і типу використовуваної зброї. Паулі припускає, що раннім пістолетам могло бути важко пробити добре виготовлену броню, особливо нову.

Історичні випробування показали, що деякі пізніші конструкції броні могли витримувати кулі. Наприклад, у 2017 році команда телевізійної програми "Нова" відтворила нагрудник кінця XVI століття і виявила, що він успішно зупинив кулю. Однак обладунки середньовічного періоду, як правило, не були розраховані на протидію вогнепальній зброї.

Сьогодні сучасні бронежилети захищають солдатів, поглинаючи та розсіюючи удар снарядів. На відміну від них, середньовічні обладунки не мали такої складної конструкції.

Історик Пітер Лордж зазначає, що середньовічні китайські обладунки не еволюціонували у відповідь на вогнепальну зброю, оскільки захисне спорядження, здатне зупиняти кулі, було дорогим і доступним лише для заможних людей. Як наслідок, великі армії, що складалися з простих солдатів, часто не мали куленепробивних обладунків.

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Хоча середньовічні пластинчасті обладунки забезпечували значний захист, з часом їх витіснив розвиток вогнепальної зброї. Зусилля історичних зброярів протистояти цій зброї демонструють безперервну боротьбу між захистом і нападом у військовій історії.

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