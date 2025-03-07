Після 80 років таємниці: вчені ідентифікували останки зниклого безвісти льотчика Другої світової

Учені ідентифікували останки льотчика ВПС США Роберта Т. МакКолума, який вважався зниклим безвісти понад 80 років. Він помер у червні 1944 року через зіткнення двох бомбардувальників.

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Зниклого безвісти льотчика часів Другої світової війни нарешті ідентифіковано, що дозволило розкрити таємницю, яка тривала понад 80 років. Це стало можливим завдяки багаторічним дослідженням і спільним зусиллям судово-медичних експертів та підводних археологів, пише Heritage Daily.

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Роберт Т. МакКолум, 2-й лейтенант ВПС США, служив у 565-й бомбардувальній ескадрильї. Цей підрозділ, розгорнутий в Англії в 1943 році, відіграв ключову роль у стратегічній бомбардувальній кампанії проти нацистської Німеччини.

Ескадрилья виконувала місії проти промислових центрів у Берліні, нафтопереробних заводів у Мерзебурзі та виробничих центрів у Мюнстері. Вона також брала участь в ударах по об'єктах в Па-де-Кале та масштабних повітряних атаках на німецькі авіабудівні заводи під час операції "Аргумент" у лютому 1944 року.

Трагедія сталася 20 червня 1944 року, коли бомбардувальник B-24J Liberator МакКоллума зіткнувся в повітрі з іншим B-24 над Балтійським морем поблизу Данії. Хоча пілоту і другому пілоту вдалося врятуватися, МакКоллум і решта екіпажу загинули. Попередні пошуки, проведені у 1948 році Американським командуванням з реєстрації поховань (AGRC), не дозволили знайти зниклих безвісти, що залишило цю справу невирішеною на десятиліття.

Прорив стався у 2019 році, коли данські дайвери виявили уламки літака часів Другої світової війни поблизу останнього зафіксованого місцезнаходження літака МакКоллума. Ця знахідка спонукала до пошуків за участі Project Recover, Trident Archäologie, Wessex Archaeology, Королівського флоту Данії та Музею Лангеланда.

Під час підводних розкопок вдалося знайти людські останки, а також речові докази та ідентифікаційні бирки, що належали двом членам екіпажу. Судово-медичні експерти підтвердили особу МакКоллума за допомогою стоматологічних записів, антропологічного аналізу та тесту ДНК.

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Його ім'я, викарбуване на Стіні зниклих безвісти на американському кладовищі в Кембриджі в Англії, тепер буде позначене спеціальною вставкою, що означає, що його офіційно ідентифікували і знайшли. Це відкриття не лише вшановує його службу, але й приносить довгоочікувані відповіді його родині.

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