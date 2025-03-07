После 80 лет тайны: ученые идентифицировали останки пропавшего без вести летчика Второй мировой

Ученые идентифицировали останки летчика ВВС США Роберта Т. МакКолума, который считался пропавшим без вести более 80 лет. Он умер в июне 1944 года из-за столкновения двух бомбардировщиков.

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Пропавший без вести летчик времен Второй мировой войны наконец идентифицирован, что позволило раскрыть тайну, которая длилась более 80 лет. Это стало возможным благодаря многолетним исследованиям и совместным усилиям судебно-медицинских экспертов и подводных археологов, пишет Heritage Daily.

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Роберт Т. МакКолум, 2-й лейтенант ВВС США, служил в 565-й бомбардировочной эскадрилье. Это подразделение, развернутое в Англии в 1943 году, сыграло ключевую роль в стратегической бомбардировочной кампании против нацистской Германии.

Эскадрилья выполняла миссии против промышленных центров в Берлине, нефтеперерабатывающих заводов в Мерзебурге и производственных центров в Мюнстере. Она также участвовала в ударах по объектам в Па-де-Кале и масштабных воздушных атаках на немецкие авиастроительные заводы во время операции "Аргумент" в феврале 1944 года.

Трагедия произошла 20 июня 1944 года, когда бомбардировщик B-24J Liberator МакКоллума столкнулся в воздухе с другим B-24 над Балтийским морем вблизи Дании. Хотя пилоту и второму пилоту удалось спастись, МакКоллум и остальной экипаж погибли. Предыдущие поиски, проведенные в 1948 году Американским командованием по регистрации захоронений (AGRC), не позволили найти пропавших без вести, что оставило это дело нерешенным на десятилетия.

Прорыв произошел в 2019 году, когда датские дайверы обнаружили обломки самолета времен Второй мировой войны вблизи последнего зафиксированного местонахождения самолета МакКоллума. Эта находка побудила к поискам с участием Project Recover, Trident Archäologie, Wessex Archaeology, Королевского флота Дании и Музея Лангеланда.

Во время подводных раскопок удалось найти человеческие останки, а также вещественные доказательства и идентификационные бирки, принадлежавшие двум членам экипажа. Судебно-медицинские эксперты подтвердили личность МакКоллума с помощью стоматологических записей, антропологического анализа и теста ДНК.

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Его имя, выгравированное на Стене пропавших без вести на американском кладбище в Кембридже в Англии, теперь будет обозначено специальной вставкой, означающей, что его официально идентифицировали и нашли. Это открытие не только чтит его службу, но и приносит долгожданные ответы его семье.

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