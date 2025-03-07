Нашли на вершине пирамиды: в Сальвадоре археологи обнаружили необычные артефакты (фото)

Во время археологических исследований в Сан-Исидро, Сальвадор, ученые обнаружили набор древних марионеток на вершине пирамиды майя. Это открытие свидетельствует о важной роли таких артефактов в древних ритуалах и церемониях.

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В Сальвадоре археологи обнаружили набор древних статуэток, которые порождают новые предположения о культурных практиках мезоамериканцев. Эти артефакты, свидетельствуют о том, что коренные общины региона могли включать кукольные представления в свои церемонии, пишет Arkeonews.

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Команда под руководством археолога Яна Шиманского из Варшавского университета обнаружила фигурки на месте раскопок в Сан-Исидро. Коллекция включает три большие куклы высотой около 30 сантиметров, и две меньшие — примерно 10 и 18 сантиметров высотой. Каждая фигурка имеет открытый рот, а некоторые демонстрируют видимые языки.

Примечательно, что три самые большие фигурки имеют съемные головы с небольшими отверстиями вверху и у основания шеи. Исследователи определили, что, продев нить через эти отверстия, головы можно было вращать, создавая иллюзию движения. Это позволило экспертам предположить, что артефакты были ранними марионетками.

Примечательно, что три самые большие фигурки имеют съемные головы с небольшими отверстиями вверху и у основания шеи Фото: PASI

Радиоуглеродный анализ и анализ керамики указывают на то, что эти артефакты оставили на вершине пирамиды около 400 года до н. э. Этот период совпал со значительным культурным развитием в Мезоамерике, включая появление ранних систем письма. Однако исследователи предполагают, что в Сан-Исидро, возможно, существовало более эгалитарное общество по сравнению с иерархическими структурами, формировавшимися в соседних общинах майя.

Эти фигурки принадлежат к стилю, известному как "фигурки Болинас", ранее обнаруженные на различных археологических раскопках. Многие такие артефакты находили разбитыми на обломки или частично, часто выброшенными на древних свалках. Примечательная находка произошла в 2012 году в Так'алик Аб'адж, поселении майя в Гватемале, где неповрежденные фигурки с подвижными головами раскопали в погребальном подносе. Это свидетельствует о том, что такие фигурки могли быть связаны с верованиями о загробной жизни.

Радиоуглеродный анализ и анализ керамики указывают на то, что эти артефакты были размещены на вершине пирамиды около 400 года до н. э. Фото: PASI

В Сан-Исидро фигурки были расположены в определенной ритуальной конфигурации. Хотя природные силы, включая корни деревьев, могли со временем изменить их расположение, археолог Барбара Арройо отмечает, что их общая ориентация на запад могла иметь символическое значение. В мезоамериканских традициях запад часто ассоциируется с понятием смерти.

Подобные артефакты из таких мест, как Так'алик Аб'адж, отличаются сложными декоративными деталями, в частности резными юбками и прическами. Некоторые фигурки украшены съемными нефритовыми серьгами, что заставило исследователей предположить, что фигурки из Сан-Исидро могли быть одеты в тканевую или соломенную одежду, возможно, с дополнительными украшениями, такими как миниатюрные ювелирные изделия или парики.

Шиманский предполагает, что модификация одежды фигурок могла позволить им представлять разных персонажей в разных спектаклях. Он называет их "глиняными актерами", подчеркивая, что их выражение лица меняется в зависимости от угла обзора.

Хотя некоторые представления могли иметь образовательные или развлекательные цели, размещение этих фигурок на пирамиде указывает на глубокую связь с религиозными церемониями. Шиманский и его команда продолжают исследовать это место, ища дальнейшие сведения о ритуалах и людях, которые могли управлять куклами.

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Ученый предполагает, что Сан-Исидро функционировал как центр культурного обмена, где сливались разные языки и традиции. В отличие от монархий, формировавшихся в обществе майя, Сан-Исидро, похоже, способствовало созданию более децентрализованного сообщества, где множество голосов было представлено через эти символические артефакты.

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