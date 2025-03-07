Знайшли на вершині піраміди: у Сальвадорі археологи виявили незвичайні артефакти (фото)

Під час археологічних досліджень у Сан-Ісідро, Сальвадор, вчені виявили набір стародавніх маріонеток на вершині піраміди мая. Це відкриття свідчить про важливу роль таких артефактів у стародавніх ритуалах й церемоніях.

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У Сальвадорі археологи виявили набір стародавніх статуеток, які породжують нові припущення про культурні практики мезоамериканців. Ці артефакти, свідчать про те, що корінні громади регіону могли включати лялькові вистави у свої церемонії, пише Arkeonews.

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Команда під керівництвом археолога Яна Шиманського з Варшавського університету виявила фігурки на місці розкопок у Сан-Ісідро. Колекція включає три більші ляльки заввишки близько 30 сантиметрів, та дві менші — приблизно 10 і 18 сантиметрів заввишки. Кожна фігурка має відкритий рот, а деякі демонструють видимі язики.

Примітно, що три найбільші фігурки мають знімні голови з невеликими отворами вгорі та біля основи шиї. Дослідники визначили, що, протягнувши нитку через ці отвори, голови можна було обертати, створюючи ілюзію руху. Це дозволило експертам припустити, що артефакти були ранніми маріонетками.

Примітно, що три найбільші фігурки мають знімні голови з невеликими отворами вгорі та біля основи шиї Фото: PASI

Радіовуглецевий аналіз та аналіз кераміки вказують на те, що ці артефакти залишили на вершині піраміди близько 400 року до н. е. Цей період збігся зі значним культурним розвитком у Мезоамериці, включаючи появу ранніх систем письма. Однак дослідники припускають, що в Сан-Ісідро, можливо, існувало більш егалітарне суспільство порівняно з ієрархічними структурами, що формувалися в сусідніх громадах мая.

Ці фігурки належать до стилю, відомого як "фігурки Болінас", раніше виявлені на різних археологічних розкопках. Багато таких артефактів знаходили розбитими на уламки або частково, часто викинутими на стародавніх звалищах. Прикметна знахідка сталася у 2012 році в Так'алік Аб'адж, поселенні мая в Гватемалі, де неушкоджені фігурки з рухомими головами розкопали у поховальному підношенні. Це свідчить про те, що такі фігурки могли бути пов'язані з віруваннями про потойбічне життя.

Радіовуглецевий аналіз та аналіз кераміки вказують на те, що ці артефакти були розміщені на вершині піраміди близько 400 року до н. е. Фото: PASI

У Сан-Ісідро фігурки були розташовані у певній ритуальній конфігурації. Хоча природні сили, включно з корінням дерев, могли з часом змінити їхнє розташування, археолог Барбара Арройо зазначає, що їхнє загальне орієнтування на захід могло мати символічне значення. У мезоамериканських традиціях захід часто асоціюється з поняттям смерті.

Подібні артефакти з таких місць, як Так'алік Аб'адж, вирізняються складними декоративними деталями, зокрема різьбленими спідницями та зачісками. Деякі фігурки прикрашені знімними нефритовими сережками, що змусило дослідників припустити, що фігурки з Сан-Ісідро могли бути одягнені в тканинний або солом'яний одяг, можливо, з додатковими прикрасами, такими як мініатюрні ювелірні вироби або перуки.

Шиманський припускає, що модифікація вбрання фігурок могла дозволити їм представляти різних персонажів у різних виставах. Він називає їх "глиняними акторами", наголошуючи, що їхній вираз обличчя змінюється залежно від кута огляду.

Хоча деякі вистави могли мати освітні чи розважальні цілі, розміщення цих фігурок на піраміді вказує на глибокий зв'язок з релігійними церемоніями. Шиманський і його команда продовжують досліджувати це місце, шукаючи подальші відомості про ритуали та людей, які могли керувати ляльками.

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Вчений припускає, що Сан-Ісідро функціонував як центр культурного обміну, де зливалися різні мови й традиції. На відміну від монархій, що формувалися в суспільстві мая, Сан-Ісідро, схоже, сприяло створенню більш децентралізованої спільноти, де безліч голосів було представлено через ці символічні артефакти.

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