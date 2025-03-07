Самый старый среди всех найденных: у побережья Швеции нашли уникальный затонувший корабль

В Балтийском море исследователи обнаружили затонувший корабль, который датируется XV веком. Это самое старое из найденных в Скандинавском регионе судов с резным корпусом.

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Морские исследователи обнаружили то, что может быть самым старым кораблем с резным корпусом, найденным в Скандинавском регионе. Найденный к югу от Стокгольма, Швеция, этот корабль, обозначенный как Затонувшее судно 5, датируется 1460 — 1480 годами, что делает его важной находкой для понимания раннего скандинавского судостроения, пишет Arkeonews.

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Хокан Алтрок, куратор и руководитель проекта в Музее затонувших кораблей в Стокгольме, отметил важность находки.

"Этот корабль является захватывающей связью между средневековым и современным судостроением. Он имеет потенциал предоставить нам новые ценные сведения о важном периоде в морской истории Швеции", — заявил он.

Судно, длиной примерно 30 метров и шириной 7 метров, сохранилось на удивление хорошо, его кормовая стойка и руль все еще стоят вертикально.

Судно, длиной примерно 30 метров и шириной 7 метров, сохранилось на удивление хорошо, его кормовая стойка и руль все еще стоят вертикально Фото: Vrak Museum of Wrecks.

В отличие от традиционных скандинавских судов, которые использовали доски внахлест, этот корабль построен с использованием метода карвела — техники, которая предусматривает размещение досок край к краю для получения более гладкого корпуса.

Этот подход, зародившийся в Средиземноморье примерно в VII веке нашей эры, позволял строить более крупные и прочные корабли. Исследователи считают, что переход к резному строительству в XV веке обусловлен все более широким использованием пушек на кораблях, что требовало более прочных корпусов, способных выдержать выстрелы.

Дендрохронологический анализ, проведенный Лундским университетом, определил, что древесина, из которой изготовлено судно, происходит либо из Мьоре в регионе Кальмар, либо из восточного Блекинге на юге Швеции. Этот вывод согласуется с историческими данными, свидетельствующими о том, что шведское судостроение конца XV века включало европейские технологии.

Находка дает ценную информацию о технологическом прогрессе, который сформировал судостроение, морскую войну и торговлю в позднем средневековье Фото: Vrak Museum of Wrecks.

Затонувшее судно 5 — одно из пяти затонувших кораблей в районе Ландфьярден, которые ранее считались обломками времен эпохи викингов, связанными с морскими битвами Олафа Святого, короля Норвегии. Однако недавние исследования указывают на то, что большинство из этих затонувших кораблей датируются XVII-XVIII веками, что делает Затонувшее судно 5 самым старым среди них. Предыдущие попытки датировки были неубедительными, но дальнейший анализ подтвердил его позднесредневековое происхождение.

Находка дает ценную информацию о технологическом прогрессе, который сформировал судостроение, морскую войну и торговлю в позднем средневековье. Музей также создал цифровую 3D-модель корабля с помощью фотограмметрии, что позволяет всем желающим детально изучить его структуру.

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Поскольку исследования продолжаются, Музей затонувших кораблей во Враке планирует специальный проект раскопок.

"Мы планируем подать заявку на внешнее финансирование раскопок. Этот корабль — не просто реликвия прошлого, он является ключом к пониманию эволюции судостроения в Швеции", — сказал Алтрок.

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