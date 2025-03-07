Найстаріший серед усіх знайдених: біля узбережжя Швеції знайшли унікальний затонулий корабель

У Балтійському морі дослідники виявили затонулий корабель, який датується XV століттям. Це найстаріше зі знайдених у Скандинавському регіоні суден із різьбленим корпусом.

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Морські дослідники виявили те, що може бути найстарішим кораблем із різьбленим корпусом, знайденим у Скандинавському регіоні. Знайдений на південь від Стокгольму, Швеція, цей корабель, позначений як Затонуле судно 5, датується 1460 — 1480 роками, що робить його важливою знахідкою для розуміння раннього скандинавського суднобудування, пише Arkeonews.

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Хокан Алтрок, куратор і керівник проєкту в Музеї затонулих кораблів у Стокгольмі, наголосив на важливості знахідки.

"Цей корабель є захопливим зв'язком між середньовічним і сучасним суднобудуванням. Він має потенціал надати нам нові цінні відомості про важливий період у морській історії Швеції", — заявив він.

Судно, довжиною приблизно 30 метрів і шириною 7 метрів, збереглося напрочуд добре, його кормова стійка і кермо все ще стоять вертикально.

Судно, довжиною приблизно 30 метрів і шириною 7 метрів, збереглося напрочуд добре, його кормова стійка і кермо все ще стоять вертикально Фото: Vrak Museum of Wrecks

На відміну від традиційних скандинавських суден, які використовували дошки внахлест, цей корабель побудований із використанням методу карвелу — техніки, яка передбачає розміщення дощок край до краю для отримання більш гладкого корпусу.

Цей підхід, що зародився в Середземномор'ї приблизно в VII столітті нашої ери, дозволяв будувати більші та міцніші кораблі. Дослідники вважають, що перехід до різьбленого будівництва у XV столітті зумовлений дедалі ширшим використанням гармат на кораблях, що вимагало міцніших корпусів, здатних витримати постріли.

Дендрохронологічний аналіз, проведений Лундським університетом, визначив, що деревина, з якої виготовлено судно, походить або з Мьоре в регіоні Кальмар, або зі східного Блекінге на півдні Швеції. Цей висновок узгоджується з історичними даними, які свідчать про те, що шведське суднобудування кінця XV століття включало європейські технології.

Знахідка дає цінну інформацію про технологічний прогрес, який сформував суднобудування, морську війну і торгівлю в пізньому середньовіччі Фото: Vrak Museum of Wrecks

Затонуле судно 5 — одне з п'яти затонулих кораблів у районі Ландф'ярден, які раніше вважалися уламки часів епохи вікінгів, пов'язаними з морськими битвами Олафа Святого, короля Норвегії. Однак нещодавні дослідження вказують на те, що більшість з цих затонулих кораблів датуються XVII-XVIII століттями, що робить Затонуле судно 5 найстарішим серед них. Попередні спроби датування були непереконливими, але подальший аналіз підтвердив його пізньосередньовічне походження.

Знахідка дає цінну інформацію про технологічний прогрес, який сформував суднобудування, морську війну і торгівлю в пізньому середньовіччі. Музей також створив цифрову 3D-модель корабля за допомогою фотограмметрії, що дозволяє всім охочим детально вивчити його структуру.

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Оскільки дослідження тривають, Музей затонулих кораблів у Враці планує спеціальний проєкт розкопок.

"Ми плануємо подати заявку на зовнішнє фінансування розкопок. Цей корабель — не просто реліквія минулого, він є ключем до розуміння еволюції суднобудування у Швеції", — сказав Алтрок.

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