Привабила тисячі відвідувачів: статуя богині-матері стала туристичною сенсацією Туреччини (фото)

Статуя богині-матері Кібели, виявлена в Орду, стала першим таким артефактом, знайденим на своєму оригінальному місці. Знахідка викликала значний інтерес, приваблюючи відвідувачів до заму Курул.

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Археологи, які працюють у замку Курул в Орду, Туреччина, виявили 2100-річну статую богині-матері Кібели, що стало значним відкриттям у цьому регіоні. Артефакт, вирізьблений із мармуру, примітний тим, що він є першим у своєму роді, знайденим на своєму первісному місці, пише Arkeonews.

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Статую вагою близько 200 кілограмів і висотою 110 сантиметрів виявили в 2016 році під час розкопок під керівництвом професора, доктора Сулеймана Юселя Шенюрта. Відтоді тисячі відвідувачів подорожували, щоб побачити цю знахідку. Під час розкопок також вдалося розкопати тисячі інших артефактів, зокрема статуї Діоніса, Пана та Рітона, які використовували в релігійних церемоніях.

Богиня-мати Кібела шанувалася як божество родючості та захисту, що глибоко увійшло в культурне та духовне життя давніх мешканців регіону Фото: AA

Богиня-мати Кібела шанувалася як божество родючості та захисту, що глибоко увійшло в культурне та духовне життя давніх мешканців регіону. Її присутність біля входу до замку відповідає історичній практиці розміщення захисних фігур біля міських воріт.

Численні теракотові фігурки Кібели, знайдені на цій території, ще більше підтверджують цю ідентифікацію. Вчені вважають, що підношення, такі як монети та наконечники стріл, були залишені біля основи статуї як частина ритуалів поклоніння.

Статуя вагою близько 200 кілограмів і висотою 110 сантиметрів була знайдена в 2016 році Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Замок Курул, важлива військова твердиня за часів правління Мітрідата VI, відігравав ключову роль у протистоянні римській експансії. Розкопки виявили докази запеклих боїв, зокрема зброю, стріли та сліди масштабної пожежі. Обвал входу до замку під час римської атаки, ймовірно, зберіг статую Кібели, захистивши її від руйнування.

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Зараз статуя зберігається в музеї Орду і продовжує приваблювати науковців та відвідувачів, які прагнуть доторкнутися до минулого. Очікується, що розкопки в замку Курул продовжаться, і нові відкриття ще більше висвітлять історію регіону.

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