Привлекла тысячи посетителей: статуя богини-матери стала туристической сенсацией Турции (фото)

Статуя богини-матери Кибелы, обнаруженная в Орду, стала первым таким артефактом, найденным на своем оригинальном месте. Находка вызвала значительный интерес, привлекая посетителей к заму Курул.

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Археологи, работающие в замке Курул в Орду, Турция, обнаружили 2100-летнюю статую богини-матери Кибелы, что стало значительным открытием в этом регионе. Артефакт, вырезанный из мрамора, примечателен тем, что он является первым в своем роде, найденным на своем первоначальном месте, пишет Arkeonews.

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Статую весом около 200 килограммов и высотой 110 сантиметров обнаружили в 2016 году во время раскопок под руководством профессора, доктора Сулеймана Юселя Шенюрта. С тех пор тысячи посетителей путешествовали, чтобы увидеть эту находку. Во время раскопок также удалось раскопать тысячи других артефактов, в частности статуи Диониса, Пана и Ритона, которые использовали в религиозных церемониях.

Богиня-мать Кибела почиталась как божество плодородия и защиты, что глубоко вошло в культурную и духовную жизнь древних жителей региона Фото: АА

Богиня-мать Кибела почиталась как божество плодородия и защиты, что глубоко вошло в культурную и духовную жизнь древних жителей региона. Ее присутствие у входа в замок соответствует исторической практике размещения защитных фигур у городских ворот.

Многочисленные терракотовые фигурки Кибелы, найденные на этой территории, еще больше подтверждают эту идентификацию. Ученые считают, что подношения, такие как монеты и наконечники стрел, были оставлены у основания статуи как часть ритуалов поклонения.

Статуя весом около 200 килограммов и высотой 110 сантиметров была найдена в 2016 году Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Замок Курул, важная военная крепость во времена правления Митридата VI, играл ключевую роль в противостоянии римской экспансии. Раскопки обнаружили доказательства ожесточенных боев, в частности оружие, стрелы и следы масштабного пожара. Обвал входа в замок во время римской атаки, вероятно, сохранил статую Кибелы, защитив ее от разрушения.

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Сейчас статуя хранится в музее Орду и продолжает привлекать ученых и посетителей, стремящихся прикоснуться к прошлому. Ожидается, что раскопки в замке Курул продолжатся, и новые открытия еще больше осветят историю региона.

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