Покровитель торговли и путешественников: в Турции нашли редкую статую греческого бога

Во время раскопок в турецкой провинции Анталия археологи обнаружили древние статуи конца II — начала III веков н. э. Одна из них изображает Гермеса, греческого бога, которого считали покровителем путешественников и торговли.

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Археологи, которые проводят раскопки в античном городе Аспендос, Турция, обнаружили мраморную статую Гермеса, а также фрагменты скульптур, представляющих божества из греческой мифологии. Открытие является частью проекта, направленного на сохранение и изучение исторического значения этого места, пишет Heritage Daily.

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Аспендос, расположенный в турецкой провинции Анталия, был важным греко-римским городом, который перешел под римский контроль в 190 году до нашей эры. Он известен своим чрезвычайно хорошо сохранившимся античным театром и разветвленной системой акведуков. Среди других выдающихся сооружений — остатки стадиона, бань, базилики, агоры и монументального фонтана, где удалось сделать последние открытия.

Недавно найденная высеченная из мрамора статуя изображает Гермеса, посланника богов, который часто ассоциируется с путешественниками, торговлей и хитростью. Артефакт раскопали возле южных въездных ворот города. Рядом со статуей археологи обнаружили мраморные головы Афродиты и Эрота, а также фрагменты скульптур с изображением Артемиды и Немезиды.

Эксперты датируют статую Гермеса концом II — началом III века нашей эры на основе стилистического анализа. Фигура высотой 1,65 метра, завернутая в плащ, держит в руках кошелек и кадуцей — символический жезл. Возле его левой ноги стоит баран, который в греческой культуре олицетворяет силу и мужество.

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Представители власти, осуществляющие надзор за раскопками, отметили важность этих находок для расширения знаний о художественной и культурной истории региона. Проект продолжает предоставлять ценную информацию о роли города в римскую эпоху, укрепляя его статус как важного археологического объекта.

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