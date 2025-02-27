Все гораздо сложнее: ученые нашли причину, почему наши предки строили не круглые сооружения

Ученые обнаружили, что архитектурное развитие гораздо сложнее, чем они предполагали ранее. Для этого исследователи проанализировали 118 сооружений из 23 мест расположенных в Средиземноморском регионе и долине реки Иордан.

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Обычно считается, что ранние человеческие общества строили преимущественно круглые сооружения, которые просуществовали тысячи лет, прежде чем наши предки перешли к прямоугольным конструкциям. Однако новые исследования ставят под сомнение это представление. Исследователи предполагают, что раннее архитектурное развитие гораздо разнообразнее и сложнее, пишет IFLScience.

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Недавно археологи использовали компьютерный анализ для изучения архитектурной эволюции ранних поселений, построенных между 15 000 и 8 500 годами назад. Они изучили 118 сооружений из 23 мест, расположенных в Средиземноморском регионе и долине реки Иордан на юге Леванта.

Результаты показали, что архитектурное развитие в этот период не шло простым путем от круглых к прямоугольным зданиям. По словам исследователей, существовало значительное разнообразие форм зданий, что противоречит традиционному представлению о линейной архитектурной эволюции.

Исследование показало, что древнейшие прямоугольные здания строили представители натуфийской культуры, сообщества охотников-собирателей, населявших территорию нынешних Израиля, Иордании, Ливана и Сирии, примерно 15000-11500 лет назад.

Несмотря на такое раннее использование прямоугольных форм, архитектурные формы в этот период были очень разнообразными. Это свидетельствует о том, что стандартизированные строительные обычаи еще не установились полностью. Однако с развитием неолита архитектурные стили стали более однообразными, что, возможно, отражает появление устоявшихся строительных традиций.

Сегодня большинство зданий имеют прямоугольную форму, и для объяснения этой тенденции предложили несколько теорий. Одна из них заключается в том, что гравитация играет решающую роль, поскольку плоские полы обеспечивают стабильность, а вертикальные стены эффективно поддерживают нагрузку на конструкцию.

Кроме того, прямоугольные формы позволяют эффективно использовать пространство, позволяя помещениям плотно прилегать друг к другу. Исторические строительные инструменты, такие как рейсшины и угольники, также способствовали проектированию и строительству прямоугольных зданий.

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Хотя в современной архитектуре преобладают прямоугольные проекты, история человеческих жилищ показывает, что творчество в создании строительных форм никогда не ограничивалось прямыми линиями. Этот исторический взгляд на архитектурную эволюцию напоминает нам, что человеческая изобретательность всегда формировала и будет продолжать формировать пространство, в котором мы живем.

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