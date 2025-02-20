Редкая находка: в Польше нашли средневековый двуручный меч (фото)

В Польше группа поисковиков обнаружила прекрасно сохранившийся средневековый меч. Эта находка, вместе с двумя топорами, стала частью коллекции Острудского музея.

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Недавно вблизи села Большая Тымава в Варминско-Мазурском воеводстве Польши группа поисковиков обнаружила двуручный средневековый меч и два топора, датированные XIV-XV веком нашей эры. Эта находка привлекла внимание историков и археологов благодаря прекрасному состоянию меча, у которого до сих пор полностью сохранились рукоятка, эфес и гарда, пишет Heritage Daily.

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Эксперты из Острудского музея отметили, что меч имеет длину чуть менее одного метра и имеет поразительное сходство с полутораручными мечами, которые широко использовали в Западной Европе в эпоху позднего средневековья. Его острое лезвие указывает на то, что прежде всего предназначен для пробивания доспехов — распространенные боевые приемы той эпохи.

Лукаш Щепанский, археолог из Острудского музея, предположил, что находка может быть связана с поймами Осы — местностью, исторически известной своим извилистым руслом реки. Он добавил, что там могла существовать мостовая переправа, что привело к потере этого оружия его владельцем.

Эта находка привлекла внимание историков и археологов благодаря великолепному состоянию меча Фото: GRYF

Значение этой находки выходит за пределы ее исторической ценности. Воеводский охранник памятников передал оружие на хранение в Острудский музей, где уже ведутся работы по его консервации.

Проводятся рентгеновские исследования, чтобы оценить внутреннее состояние артефактов перед тем, как начать консервацию для их стабилизации. Исследователи ожидают, что после завершения процесса консервации меч и топоры будут выставлены в постоянной экспозиции в конце этого года.

Эта находка особенно важна для музея, поскольку это первый двуручный меч, который пополнил их коллекцию. Сам музей, расположенный в бывшем тевтонском замке, посвящен сохранению средневековой истории.

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Это последнее пополнение не только расширяет коллекцию музея, но и предоставляет ценную информацию об оружии и военных практиках позднего средневековья, демонстрируя постоянную актуальность археологических исследований для понимания исторических нарративов.

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